От 10 до 500 тыс грн: при каких обстоятельствах военные могут получить вознаграждение в июле
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Командиры этих бойцов также получат часть начисления
За выполнение боевых задач или захват и так же уничтожение техники военным предусмотрены ежемесячные выплаты. Самая большая выплата за вражескую технику составляет 500 тысяч гривен.
Эти вознаграждения также должны делиться между теми, кто участвовал в обнаружении, уничтожении, захвате техники, а также командиры этих военных. Об этом говорится в законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о мотивации военной службы", говорит Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Итак, в июле суммы за уничтожение или захват вражеской техники составляют:
- танк — 200-370 тысяч гривен;
- САУ/РСЗО — 200-370 тысяч гривен;
- БМД, БТР, БМП, командно-штабная машина, артиллерийская система — 30-100 тысяч гривен;
- другие броне или грузовые автомобили — 10-30 тысяч гривен;
- ЗРК — 200-370 тысяч гривен;
- радиолокационные системы средств ПВО — 200-370 тысяч гривен;
- средство контрбатарейной борьбы – 30-150 тысяч гривен;
- средство РЭБ — 30-150 тысяч гривен;
- БПЛА разведывательного типа – 30-100 тысяч гривен;
- БПЛА ударного типа — 30-100 тысяч гривен;
- крылатую и баллистическую ракету — 100 тысяч гривен;
- военный самолет — 500 тысяч гривен;
- военный вертолет — 300 тысяч гривен;
- комплекс дальнего визуального наблюдения — 30 тысяч гривен;
- военный корабль — 300-500 тысяч гривен;
- средства РЭР — 30-100 тысяч гривен.
Это вознаграждение должно делиться между всеми людьми, которые помогали найти, захватить и уничтожить технику. Ее также могут получить спецназовцы.
В то же время на дополнительное вознаграждение также будут рассчитывать командиры этих бойцов в зависимости от суммы назначения:
- непосредственный командир – 5%;
- командир уровня взвода, командир уровня роты, группы — 3%;
- командир уровня батальона — 2%;
- командир уровня бригады (полка) – 1%.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, изменится ли перечень условий для начисления 100 тысяч гривен вознаграждения для военных с июля.