От 10 до 500 тыс грн: при каких обстоятельствах военные могут получить вознаграждение в июле

Командиры этих бойцов также получат часть начисления

За выполнение боевых задач или захват и так же уничтожение техники военным предусмотрены ежемесячные выплаты. Самая большая выплата за вражескую технику составляет 500 тысяч гривен.

Эти вознаграждения также должны делиться между теми, кто участвовал в обнаружении, уничтожении, захвате техники, а также командиры этих военных. Об этом говорится в законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о мотивации военной службы", говорит Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Итак, в июле суммы за уничтожение или захват вражеской техники составляют:

танк — 200-370 тысяч гривен; САУ/РСЗО — 200-370 тысяч гривен; БМД, БТР, БМП, командно-штабная машина, артиллерийская система — 30-100 тысяч гривен; другие броне или грузовые автомобили — 10-30 тысяч гривен; ЗРК — 200-370 тысяч гривен; радиолокационные системы средств ПВО — 200-370 тысяч гривен; средство контрбатарейной борьбы – 30-150 тысяч гривен; средство РЭБ — 30-150 тысяч гривен; БПЛА разведывательного типа – 30-100 тысяч гривен; БПЛА ударного типа — 30-100 тысяч гривен; крылатую и баллистическую ракету — 100 тысяч гривен; военный самолет — 500 тысяч гривен; военный вертолет — 300 тысяч гривен; комплекс дальнего визуального наблюдения — 30 тысяч гривен; военный корабль — 300-500 тысяч гривен; средства РЭР — 30-100 тысяч гривен.

Это вознаграждение должно делиться между всеми людьми, которые помогали найти, захватить и уничтожить технику. Ее также могут получить спецназовцы.

В то же время на дополнительное вознаграждение также будут рассчитывать командиры этих бойцов в зависимости от суммы назначения:

непосредственный командир – 5%;

командир уровня взвода, командир уровня роты, группы — 3%;

командир уровня батальона — 2%;

командир уровня бригады (полка) – 1%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, изменится ли перечень условий для начисления 100 тысяч гривен вознаграждения для военных с июля.