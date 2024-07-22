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От 10 до 500 тыс грн: при каких обстоятельствах военные могут получить вознаграждение в июле

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Военный Новость обновлена 22 июля 2024, 14:46
Военный. Фото Генштаб ВСУ

Командиры этих бойцов также получат часть начисления

За выполнение боевых задач или захват и так же уничтожение техники военным предусмотрены ежемесячные выплаты. Самая большая выплата за вражескую технику составляет 500 тысяч гривен.

Эти вознаграждения также должны делиться между теми, кто участвовал в обнаружении, уничтожении, захвате техники, а также командиры этих военных. Об этом говорится в законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о мотивации военной службы", говорит Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Итак, в июле суммы за уничтожение или захват вражеской техники составляют:

  1. танк — 200-370 тысяч гривен;
  2. САУ/РСЗО — 200-370 тысяч гривен;
  3. БМД, БТР, БМП, командно-штабная машина, артиллерийская система — 30-100 тысяч гривен;
  4. другие броне или грузовые автомобили — 10-30 тысяч гривен;
  5. ЗРК — 200-370 тысяч гривен;
  6. радиолокационные системы средств ПВО — 200-370 тысяч гривен;
  7. средство контрбатарейной борьбы – 30-150 тысяч гривен;
  8. средство РЭБ — 30-150 тысяч гривен;
  9. БПЛА разведывательного типа – 30-100 тысяч гривен;
  10. БПЛА ударного типа — 30-100 тысяч гривен;
  11. крылатую и баллистическую ракету — 100 тысяч гривен;
  12. военный самолет — 500 тысяч гривен;
  13. военный вертолет — 300 тысяч гривен;
  14. комплекс дальнего визуального наблюдения — 30 тысяч гривен;
  15. военный корабль — 300-500 тысяч гривен;
  16. средства РЭР — 30-100 тысяч гривен.

Это вознаграждение должно делиться между всеми людьми, которые помогали найти, захватить и уничтожить технику. Ее также могут получить спецназовцы.

В то же время на дополнительное вознаграждение также будут рассчитывать командиры этих бойцов в зависимости от суммы назначения:

  • непосредственный командир – 5%;
  • командир уровня взвода, командир уровня роты, группы — 3%;
  • командир уровня батальона — 2%;
  • командир уровня бригады (полка) – 1%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, изменится ли перечень условий для начисления 100 тысяч гривен вознаграждения для военных с июля.

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#Выплаты #Вознаграждение #Выплаты военным