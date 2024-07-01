Заробітна плата для військових: чому деякі бійці можуть її не отримати в липні

Це передбачено законом

Українські військові щомісяця мають отримувати грошове забезпечення з різними винагородами та преміями. Однак є випадки, коли виплати можуть не прийти.

Хто з військовослужбовців може не отримати своє нарахування у липні, ділиться "24 Канал". Умови та розмір грошового забезпечення бійця регулюється законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", згідно з яким військові не укладають трудовий договір.

Мінімальна заробітна плата бійців у 2024 році складає:

солдати — 20 100 гривень;

строковики — 6 000 гривень;

курсанти військових вишів — 2 350 гривень;

інструктори — від 15 000 до 30 000 гривень.

До них також можуть додаватись надбавки, які надають за особливі умови проходження служби, режим секретності, вчений або науковий ступінь, почесне або спортивне звання.

Коли має надходити грошове забезпечення

Заробітна плата здійснюється військовим у два етапи:

перший етап — аванс, який надходить з 5 по 15 число поточного місяця;

другий етап — основна сума, що виплачується з 25 числа до початку наступного місяця.

Іноді буває, що ця виплата не здійснюється в термін через відсутність коштів у бюджеті або неналежно сформовані запити на виплату зарплат військовими частинами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи зміняться правила нарахування 30 тисяч гривень для бійців з липня 2024 року.