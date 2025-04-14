В прифронтовому місті зросла ціна на проїзд в автобусах

Ціна стрибнула на половину від попередньої — з 10 до 15 гривень

Одне з міст України, де загроза обстрілу цілодобова — Нікополь. Майже кожного дня росіяни обстрілюють місто. На тлі цього міська влада вирішила підняти вартість проїзду.

Про введення нового тарифу на перевезення пасажирів в автобусах Нікополя міська рада оголосила 14 квітня. Тариф почне діяти з 15 квітня. Вартість проїзду — 15 гривень з особи.

В соцмережах містяни вже виражають незгоду із рішенням міської влади. Головні аргументи — неналежна якість автобусів. Їх описують як "драні та брудні", а також кажуть, що вони вже свої відпрацювали.

Коментар щодо якості автобусів та підвищення вартості проїзду

В мерії рішення не аргументують, однак зазначають, що зберігається безкоштовний проїзд для пільгових категорій та осіб до 18 років. Додамо, що вартість проїзду зросла з 10 до 15 гривень.

Нікополь не перше місто, де навесні дорожчає проїзд. Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Волині вартість проїзду зросла в тому числі і через мобілізаційні процеси. Серед великих міст заговорили про збільшення вартості проїзду у Львові. Маючи одну з найвищих вартостей готівкового квитка в Україні — 25 грн, перевізники вимагають збільшити його на третину — до 32 грн за поїздку. Одна з причин — введення "ЛеоКарт" з нижчою вартістю проїзду спонукало містян перейти на безготівкову оплату.