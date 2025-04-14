Тепло, але хмарно та вітряно. Чи будуть у Києві дощі на початку тижня

Упродовж понеділка-середи у столиці України буде хмарно, вітряно, місцями мокро, але температура вдень не опуститься нижче +17 градусів

Тиждень розпочнеться у Києві хмарним, але теплим. Місцями синоптики прогнозують дрібні дощі, а також попереджають про щоденні пориви сильного вітру.

Температура цими днями коливатиметься в коридорі +17…18 градусів у денний час, та в межах +5…10 градусів в нічний час. Про це розповіли у Meteofor.

Понеділок, 14 квітня, зустріне киян спочатку ясною погодою, але вже вдень на небо набіжать хмари, які протримаються до пізнього вечора. Дощів не прогнозується. Денна температура підвищиться до +18 градусів, а нічна зафіксувалась біля +5 градусів. Найсильніші пориви вітру передбачаються у другій половині доби — сильні 10-11 м/с.

Вівторок, 15 квітня, очікується дуже хмарним, але сухим. Повітря вдень прогріється до +17 градусів, а вночі охолоне до +7 градусів. Максимальні пориви вітру будуть вранці-ввечері — свіжі-сильні 9-10 м/с.

Наступного дня, 16 квітня, окрім суцільної хмарності всю добу, ввечері має пройти дрібний дощ. Температура у місті вдень триматиметься біля +18 градусів, а вночі — +10 градусів. Найсильніші вітри в середу вируватимуть упродовж ранку-обіду — сильні 10-11 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україну знову повернуться заморозки та дощі.