Були п'яні. У Києві копи знайшли хлопців, які слухали російську музику після обстрілів Сум (фото)

Батьків порушників також притягнуто до відповідальності

Хлопці, які слухали російську музику у центрі Києва після удару по Сумах давали свідчення поліції. Наразі Служба безпеки України працює з молодиками.

Про це повідомили у поліції Києва. Там зазначили, що їх притягнуто до адміністративної відповідальності.

Правоохоронці встановили особи усіх порушників – це двоє 17-річних місцевих мешканців, а також 20-річний житель Київщини. Свої дії вони пояснюють тим, що перебували у стані сп’яніння, адже напередодні вживали алкогольні напої, які придбав їх старший товариш.

"Поліцейські склали на юнаків адміністративні матеріали за статтями 173 (Дрібне хуліганство) та 178 (Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у стані спʼяніння) КУпАП. Батьків порушників також притягнуто до відповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання дітей (ст. 184 КУпАП). Наразі з молодиками працюють співробітники Служби безпеки України", — йдеться у повідомленні.

Що передувало

Жінка у Києві на Контрактовій площі підійшла до групи молодиків, які на Контрактовій площі розпивали спиртні напої та голосно слухали російську музику. Вона попросила зробити тихіше і нагадала, що в Сумах був приліт. У відповідь хлопець почав сміятись в обличчя авторки відео. У коментарях до цього допису люди почули навіть гімн Росії.

Після розголосу у соцмережах, сторінки хлопців знайшли. Деякі з них перебували на Контрактовій площі.

Користувач "Resistoriante_" виклав у сторіс свою позицію. Він написав, що не несе відповідальності за людей, котрі включали музику. За його словами, вони просто проходили повз.

Парубок стверджує, що навпаки нібито виривав з рук телефон, аби протидіяти цьому. Він також заявив, що російський репер "Фараон", який обрав позицію мовчання, ігнорує тему російської агресії та не засуджує путінський режим — це його улюблений виконавець.

Раніше "Телеграф" писав, що у ресторані на Прикарпатті стався мовний скандал.