Скоро пік сезону: популярний фрукт в Україні місцями здешевшав на 10%

Три регіони та одна область є головними постачальниками

Вже наближається пік сезону слив, ціна на які на деяких ринках встановилась в 32,5 гривні, а в популярних українських магазинах коливається від 39,90 до 51,91 гривні за кіло.

Цьогорічний врожай був більшим за кількістю, аніж минулого року і обсяг постачання фрукта також виріс. А "вершина" періоду слив планується на кінець липня і протримається до вересня, як повідомила "Телеграфу" керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович.

Водночас найбільша пропозиція сливи в південних регіонах почнеться раніше, ау північних та західних, навпаки, буде трохи пізніше.

За її словами, основними постачальниками фрукта по Україні є Львівщина, Буковина, Вінниця та південні області, у яких сезон слив розпочинається в середині липня.

Вартість сливи на львівському ринку "Шувар" складає 32,5 гривні за кілограм, що на 10% нижче, аніж торік. Експерт зазначає, що спад цін спричинило збільшення пропозиції на ринку, тому дефіциту точно не передбачається.

Ціни на сливу в українських супермаркетах

Вартість сливи в "Сільпо" за 1 кілограм складає 40 гривень.

У "МЕТРО" за 1 кілограм слив потрібно заплатити 51,91 гривню.

Водночас "ЕКОМАРКЕТ" пропонує у продаж фрукт за ціною 39,90 гривень за кіло наразі, хоча вартість без акції складає 49,90 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що кавун стрімко дешевшає і на це є декілька причин.