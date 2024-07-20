Різкого здешевшання не чекайте: експертка спрогнозувала наскільки впадуть ціни на помідори

Вартість помідорів в серпні не опуститься занадто низько через ряд причин

Поки основні овочі борщового набору стають дешевшими, грунтові помідори та огірки місцевого вирощування все ще не мають домінуючої позиції на ринку. І навіть після своєї появи вони не будуть дешевими.

Це спрогнозувала експертка Світового банку Оксана Руженкова в коментарі КП.ua. Вона зазначила, що більшість помідорів та огірків на ринку все ще тепличні. Очікувати різкого зниження вартості після появи ґрунтових овочів не варто.

Через посуху вони навряд чи стануть набагато дешевші. Руженкова оцінила, що вартість у 20 грн за грунтові помідори в сезон буде непоганим варіантом.

Україна втратила великі овочеві господарства у Херсонській та Запорізькій областях. Цьогоріч було розширення площ під помідори на Одещині, однак вони скоріш за все будуть спрямовані на перероблювання. Експертка також додала, що програма з державного фінансування теплиць не набула масовості, тож очікувати появи помідорів з нових господарств у супермаркеті не варто, вони здебільшого націлені на оптові платформи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що кількість грунтових помідорів та огірків зросте найближче два тижні. Вони вже почали потроху з'являтися на ринках. Наразі вартість досягає 60 грн за кілограм залежно від виду помідорів.