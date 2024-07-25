Компенсація за піднайом житла у липні: чи змінились суми для військових

У деяких випадках розмір нарахування зростає в півтора раза

Військові в Україні мають право на щомісячні виплати, однією з яких є компенсація за піднайом житла. Найбільша сума нараховується для тих, хто проживає в столиці.

На цю виплату у липні 2024 мають право всі бійці, окрім тих, хто був призваний на службу під час мобілізації. Які є розміри компенсації за оренду житла у 2024 для військових, розповідає АрміяInform.

З 1 січня 2024 року встановлено такі розміри компенсації:

у Києві — 4560 гривень на місяць (+760 гривень, якщо порівняти з 2023 роком);

в обласних центрах — 3420 гривень (+570 гривень);

в інших населених пунктах — 2280 гривень (+380 гривень).

Якщо в сім'ї військового є три або більше людей, то сума зростає у півтора раза.

Хто має право на виплату

Згідно з даними, компенсацію отримуватимуть офіцери, рядові, сержанти, які проходять військову службу за контрактом, за місцем проходження військової служби згідно з наказом командира військової частини.

Однак варто наголосити, що нарахування не здійснять для військовослужбовців, що прийшли на службу під час мобілізації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому деякі військові можуть не отримати грошове забезпечення у липні 2024.