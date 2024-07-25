Компенсация за поднаем жилья в июле: изменились ли суммы для военных

В некоторых случаях размер начисления возрастает в полтора раза

Военные в Украине имеют право на ежемесячные выплаты, одной из которых компенсация за поднаем жилья. Самая большая сумма начисляется для проживающих в столице.

На эту выплату в июле 2024 года имеют право все бойцы, кроме тех, кто был призван на службу во время мобилизации. Какие есть размеры компенсации за аренду жилья в 2024 для военных, рассказывает АрмияInform.

С 1 января 2024 установлены следующие размеры компенсации:

в Киеве — 4560 гривен в месяц (+760 гривен, если сравнить с 2023 годом);

в областных центрах — 3420 гривен (+570 гривен);

в других населенных пунктах — 2280 гривен (+380 гривен).

Если в семье военного три или более людей, то сумма возрастает в полтора раза.

Кто имеет право на выплату

Согласно данным, компенсацию будут получать офицеры, рядовые, сержанты, проходящие военную службу по контракту, по месту прохождения военной службы согласно приказу командира воинской части.

Однако следует отметить, что начисления не произведут для военнослужащих, пришедших на службу во время мобилизации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему некоторые военные могут не получить денежное обеспечение в июле 2024 года.