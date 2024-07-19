Грошова допомога в розмірі місячної зарплати: за яких умов військові отримають виплату у липні

Виплата може здійснитись і для сім'ї бійця

Військові, за певних обставин, раз на місяць можуть отримати допомогу чи грошову компенсацію. Деякі з бійців розраховують на виплату для вирішення соціально-побутових питань у липні.

Є п'ять обставин, за яких їм буде виплачена допомога в розмірі місячного грошового забезпечення. Про це нагадали у "Соціальне забезпечення та підтримка військовослужбовців та членів їх родин", посилаючись на доручення Міністра оборони України та наказ "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам".

Згідно з цими документами, у липні бійці можуть отримати нарахування на вирішення соціально-побутових питань за таких умов:

смерть військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей та батьків військовослужбовця;

поранення (контузії, травми, каліцтва) військовослужбовця, пов’язаного із захистом Батьківщини, отриманого при виконанні завдань під час воєнного стану;

у разі наявності у військовослужбовця інвалідності, отриманої внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини;

порушення стану здоров’я військовослужбовця, перебування його на лікуванні, реабілітації, що підтверджено відповідними медичними документами (виписний епікриз, довідка про захворювання, постанова військово-лікарської комісії), а саме:

онкологічне захворювання (хірургічне лікування, променева та (або) хіміотерапія); захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит В, С; безперервне перебування на лікуванні, реабілітації або у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою, які пов’язані із захистом Батьківщини (більше 30 днів поспіль), внаслідок травм, захворювань нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату та інших захворювань органів і систем з тяжким перебігом або наслідками, що потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування, протезування втраченої кінцівки (кінцівок), ендопротезування, трансплантації органів, індивідуального догляду, протирецидивного лікування з довготривалим застосуванням дорогих лікарських засобів;

сім’ям військовослужбовців, які захоплені в полон (крім військовослужбовців, які здалися в полон добровільно) чи заручниками, а також інтернованим в нейтральних державах або визнані безвісно відсутніми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи підвищать заробітну плату військовим у липні 2024 року.