Військові можуть отримати до 50% допомоги у липні: за яких умов і кому вона передбачена

Вона не може бути нижче 25% від грошового забезпечення

Під час військової служби бійці отримують грошове забезпечення, яке складається з певних виплат. Вони також мають право і на грошові компенсації, які призначаються під час звільнення.

Одноразову грошову допомогу (ОГД) можуть отримати мобілізовані військові та контрактники, але її розмір для кожного з них різний. Про це повідомили в Донецькій ОТЦК та СП.

Виплата ОГД для мобілізованих військових

Згідно зі постановою "Про затвердження Порядку та умов виплати деяким категоріям військовослужбовців одноразової грошової допомоги у разі звільнення з військової служби", бійці, що були мобілізовані, отримають 4% від місячного грошового забезпечення військового за кожний повний календарний місяць служби, але не менш та не більш як 25% місячної зарплати.

Нарахування ОГД для контрактників

Сума нарахування, згідно зі наказом "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", становить:

для рядового складу – 8 прожиткових мінімумів;

для сержантського і старшинського складу – 9 прожиткових мінімумів;

для офіцерського складу – 10 прожиткових мінімумів.

За яких умов їм здійснять компенсацію

Виплата ОГД для військових нараховується за таких обставин:

за станом здоровʼя — в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний календарний рік служби; за вислугою понад 10 років — в розмірі 50% місячної зарплатні за кожний календарний рік служби; сімейні обставини та інші поважні причини — в розмірі 25% місячного ГЗ за кожний календарний рік служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військові можуть отримати 13-грошове забезпечення.