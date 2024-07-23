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Є певні випадки: чому деякі військові у липні можуть не отримати грошове забезпечення

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Військові
Військові. Фото Генштаб ЗСУ

У ЗСУ не зарплата, а грошове забезпечення

В Україні для військових передбачено щомісячне нарахування грошового забезпечення. Але деякі бійці можуть залишитись без нього у липні.

Є п'ять обставин, коли виплати не надходять. Про них детальніше розповідає АрміяInform.

У яких випадках військовий точно не отримає виплати

  • коли військовослужбовець йде у відпустку, щодо якої, згідно із чинним законодавством, не передбачено збереження грошового забезпечення;
  • якщо військовослужбовець перебуває на лікуванні понад встановлені чинним законодавством строки (наразі це не більш ніж 12 місяців);
  • якщо військовослужбовець не перебуває на службі без поважних причин одну добу і більше;
  • якщо військовослужбовець самовільно залишив військову частину — у такому разі виплата грошового забезпечення призупиняється з дня СЗЧ та поновлюється з дня повернення;
  • якщо військовослужбовця тримають під вартою чи цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи зміняться правила нарахування грошового забезпечення для сім'ї військового у липні 2024.

Теги:
#Виплати #Грошове забезпечення #Виплати військовим