Є певні випадки: чому деякі військові у липні можуть не отримати грошове забезпечення

У ЗСУ не зарплата, а грошове забезпечення

В Україні для військових передбачено щомісячне нарахування грошового забезпечення. Але деякі бійці можуть залишитись без нього у липні.

Є п'ять обставин, коли виплати не надходять. Про них детальніше розповідає АрміяInform.

У яких випадках військовий точно не отримає виплати

коли військовослужбовець йде у відпустку, щодо якої, згідно із чинним законодавством, не передбачено збереження грошового забезпечення;

якщо військовослужбовець перебуває на лікуванні понад встановлені чинним законодавством строки (наразі це не більш ніж 12 місяців);

якщо військовослужбовець не перебуває на службі без поважних причин одну добу і більше;

якщо військовослужбовець самовільно залишив військову частину — у такому разі виплата грошового забезпечення призупиняється з дня СЗЧ та поновлюється з дня повернення;

якщо військовослужбовця тримають під вартою чи цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи зміняться правила нарахування грошового забезпечення для сім'ї військового у липні 2024.