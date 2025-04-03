Можна збільшити пенсію вдвічі або й втричі: неважкий підробіток для пенсіонерів

Графік обираєте ви

З'явилася цікава можливість для пенсіонерів та всіх, хто прагне підзаробити у вільний час – робота таємним перевіряючим. Ця вакансія особливо підходить людям старшого віку, які мають вільний час та бажання покращити свій бюджет.

Суть роботи полягає у перевірці якості обслуговування в різних закладах: супермаркетах, банках, магазинах одягу та парфумерії, автозаправних станціях тощо. Таємний перевіряючий виступає як звичайний відвідувач, але при цьому оцінює рівень сервісу, уважність персоналу та дотримання стандартів обслуговування. Відповідна вакансія з'явилась на сайті з пошуку роботи.

Для такої роботи не потрібні особливі навички чи освіта. Головні вимоги – це тактовність, уважність та відповідальність. Також необхідно мати доступ до інтернету для надсилання звітів та пристрій з функцією звукозапису (може бути звичайний мобільний телефон).

Оплату здійснюють щотижня на банківську картку. Графік роботи гнучкий і залежить від ваших можливостей. За неповний робочий день (2-3 години) можна отримати 200-300 гривень, а за повний робочий день – 500-700 гривень. Працювати можна як щодня, так і через день, або навіть півдня.

Такий підробіток стає дедалі популярнішим серед пенсіонерів, адже дозволяє не лише покращити фінансове становище, але й залишатися соціально активними, відвідувати різні заклади та спілкуватися з людьми.

Також раніше "Телеграф" повідомляв, що на роботу на свіжому повітрі шукають пенсіонерів. Там царський графік та оплата.