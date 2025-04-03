Надокучили дзвінки про зміну тарифу? У lifecell пояснили, як цього позбутися

Відключити функція можна легко

Мобільний оператор lifecell один з найпопулярніших в Україні. Проте люди часто жаліються на якість послуг, зокрема на дзвінки від представників компанії.

Про це стало відомо з коментаря у соціальних мережах. Сергій Дружков зазначив, що йому щодня дзвонять оператори lifecell і пропонують змінити тарифний план, попри те, що він не хоче вносити зміни, оскільки вважає, що у компанії немає відповідного тарифного плану.

"Бісять уже ваші оператори. які кожен день мені дзвонять і пропонують змінити тарифний план, а я не хочу змінювати, бо у вас зараз немає вигідного тарифного плану і чого це останнім часом стали так наполегливо пропонувати змінити тарифний план", — запитує він.

Представник мобільного оператора lifecell відповів на скаргу клієнта про часті дзвінки від операторів. Там порадили, що можна зробити, аби надокучливі дзвінки більше не турбували.

"Є можливість відключити пропозицію щодо даних дзвінків. Для цього достатньо звернутися до оператора через будь-який канал підтримки", — додали у компанії.

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"Телеграф" розповідав, що абонент lifecell поскаржився, що йому відключили сім-карту без попередження. Що відповів оператор.