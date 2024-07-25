Курс долара на початку серпня – гривня неминуче втратить, але є обнадійливий нюанс

Долар може зрости в ціні до 42 гривень

Курс долара в Україні з 29 липня по 4 серпня на готівковому ринку може становити близько 42 гривень. У той же час його офіційний показник ймовірно, буде на рівні близько 41 гривні і НБУ не дасть йому зрости вище за цю цифру.

Такий прогноз "Телеграфу" надав начальник казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий. На його думку, зараз глобальні зміни на валютному ринку малоймовірні, ситуація швидше нагадуватиме події передостаннього тижня місяця.

Так, припиниться процес повільного зростання валютних курсів, за якого за долар швидше за все будуть давати в межах 40,8-41 грн. Таким чином, порівняно з курсом на 1 липня, гривня втратить до 1-1,3% своєї вартості – від 40,5 грн. початку місяця. Очікується, що за підсумками тижня курсові коридори будуть на рівні 40,7–41,7 грн/$.

При цьому НБУ продовжить зберігати контроль за валютним ринком, і цим допоможе уникнути паніки.

Загалом у період з 29 липня по 4 серпня готівковий курс долара може коливатися у коридорі від 40,7 до 42 грн. Бажаючі купити/продати валюту повинні готуватися до того, що різниця в обмінниках може становити до 1 гривні, а коливання на день можуть становити до 50 копійок.

"У серпні валютний ринок відобразить весь тиск, що "нагромадився" інфляції: ціни вже зросли майже на все, а в серпні будуть сформовані "цінники життя восени". Тому можна припустити, що саме в серпні повинні скластися нові валютні коридори, які будуть триматися до кінця року – 41–42 грн/$ та 44–47 грн/€", — підкреслив Тарас Лєсовий.

Разом з тим, існує прогноз, згідно з яким до кінця 2024 року долар може коштувати не 42, а 44 гривні.