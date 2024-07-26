Долар продовжує знецінюватися: що відбувається на валютному ринку

НБУ опустив офіційний курс

Українська гривня продовжує зміцнюватися. Курс долара повільно спускається до позначки в 41 гривню.

Євро та інші європейські валюти теж поступово дешевшають. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 26 липня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 41,19 грн

Євро (EUR): 44,68 грн

Злотий (PLN): 10,39 грн

Канадський долар (CAD): 29,76 грн

Швейцарський франк (CHF): 46,91 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 41,50 грн

Євро (EUR): 45,11 грн

Злотий (PLN): 10,47 грн

Канадський долар (CAD): 30,04 грн

Швейцарський франк (CHF): 47,12 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 41,10 грн — продаж 41,60 грн

Євро (EUR): купівля 44,53 грн — продаж 45,29 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара впав ще на десяток копійок.

Купівля: 41,45 грн

Продаж: 41,55 грн

Раніше "Телеграф" писав, яких показників сягне курс долара в найближчі роки. В Україні наразі є великий масштаб торгового дефіциту, тому НБУ дає гривні падати в ціні.