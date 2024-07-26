Долар продовжує знецінюватися: що відбувається на валютному ринку
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НБУ опустив офіційний курс
Українська гривня продовжує зміцнюватися. Курс долара повільно спускається до позначки в 41 гривню.
Євро та інші європейські валюти теж поступово дешевшають. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 26 липня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 41,19 грн
Євро (EUR): 44,68 грн
Злотий (PLN): 10,39 грн
Канадський долар (CAD): 29,76 грн
Швейцарський франк (CHF): 46,91 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 41,50 грн
Євро (EUR): 45,11 грн
Злотий (PLN): 10,47 грн
Канадський долар (CAD): 30,04 грн
Швейцарський франк (CHF): 47,12 грн
Курс у банках
Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.
Долар США (USD): купівля 41,10 грн — продаж 41,60 грн
Євро (EUR): купівля 44,53 грн — продаж 45,29 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара впав ще на десяток копійок.
Купівля: 41,45 грн
Продаж: 41,55 грн
Раніше "Телеграф" писав, яких показників сягне курс долара в найближчі роки. В Україні наразі є великий масштаб торгового дефіциту, тому НБУ дає гривні падати в ціні.