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З'явився новий прогноз: чи виросте курс долара до 44 гривень наприкінці 2024 року

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото Відкриті джерела

На показники тиснуть економічні, політичні та військові фактори

До кінця поточного року валютний курс долара може вирости до 44 гривень. На здорожчання американської валюти впливає одразу кілька чинників.

Згідно з останнім прогнозом від співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, як передає УНН, у 2024 році курс міг сягнути 42 гривень. Але наразі вона погіршила свої очікування і дала нове передбачення щодо вартості долара.

"Наразі мій прогноз залишається колишнім. Основні фактори, що впливають на зростання долара, — це зовнішньоекономічна, політична і військова ситуація в нашій країні. До кінця року курс долара може досягти 44 гривень, тому що скорочується експорт і збільшується імпорт", — каже експертка.

Вона додає, що на валютний курс впливає можливість українських виробників експортувати свою продукцію та дефіцит робочої сили через мобілізацію та війну.

"Мобілізація торкнулася в більшості чоловіків, і жінки не завжди можуть виконувати складну фізичну роботу на заводах, фабриках, олійницях та інших підприємствах. Раніше це була основна частка експорту", — зауважила вона.

Резюмуючи, Сосєдка каже, що наразі Національний банк України намагається тримати гривню щодо долара, але ця задача не з простих.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи перетне курс долара в 42 гривні восени 2024 року.

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