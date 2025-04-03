Команда Волтца регулярно обговорювала секретну інформацію у Signal. Йшлося й про Україну, - Рolitico

Це підтвердили чотири людини, які були в цих чатах

Команда радника з національної безпеки президента США Майка Волтца створила щонайменше 20 чатів у месенджері Signal. Через них координували роботу не лише щодо війни в Ємені, але й з питань України, Китаю, сектору Гази, політики США на Близькому Сході, Африки та Європи.

Про це повідомляє Рolitico з посиланням на чотири джерела, які перебували в цих чатах. Двоє з них заявили, що їм відомо про щонайменше 20 таких чатів. Усі співрозмовники видання підтвердили, що їм відомі випадки обговорення в них конфіденційної інформації.

Зазначається, що ця інформація підтверджує, що адміністрація Трампа використовувала Signal ширше, ніж стало відомо раніше. Це дає уявлення "як часто команда національної безпеки адміністрації Трампа використовує Signal, загальнодоступний додаток для обміну повідомленнями, для своєї роботи.

Одне з джерел вказало, що Волтц побудував весь комунікаційний процес Ради національної безпеки на Signal. В месенджері обговорювали робочі питання.

"Це було звичайною справою — організовувати чати на будь-яку тему національної безпеки", — зазначив співрозмовник, додавши, що в групи часто входили члени уряду США і високопоставлені чиновники.

Представник РНБ Брайан Г’юз у коментарі Politico наголосив, що Signal не заборонено на урядових гаджетах. За його словами, деякі держагентства США автоматично встановлюють цей месенджер на смартфони співробітників. Він додав, що Signal використовували й деякі чиновники з адміністрації попереднього президента США Джо Байдена.

"Це один із дозволених способів зв’язку, але не основний і навіть не другорядний, це один із безлічі дозволених способів передавання несекретних матеріалів за умови розуміння, що користувач має зберігати запис. Будь-які твердження про використання для секретної інформації на 100% не відповідають дійсності", — зазначив Г’юз.

Жоден з джерел Рolitico не підтвердив, що їм відомо про факти передачі через Signal секретної інформації. Втім всі співрозмовники заявили, що повідомлення в групових чатах містили конфіденційні деталі роботи щодо гарантування національної безпеки США.

Скандал із Signal у США — що відомо про

Американські високопосадовці обговорювали військові удари по Ємену в закритому чаті месенджера. Однак через помилку до переписки в Signal був доданий редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг, який згодом оприлюднив отриману інформацію. Чат нібито містив дані про типи озброєння, цілі атак та запланований час ударів.

Дональд Трамп запевнив, що йому нічого не відомо про те, як журналіст потрапив до чату його команди з національної безпеки. Водночас міністр оборони США Піт Хегсет заперечив, що в розмові йшлося про військові плани.

Як повідомляв "Телеграф", на тлі скандалу Трамп висловив підтримку Волтцу, назвавши його "хорошою людиною". Ця заява прозвучала у відповідь на запитання про причетність посадовця до витоку інформації з надсекретного чату в Signal.