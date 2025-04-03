Для нього спорудили спеціальний склеп: як виглядає могила київського авторитета "Прища" та як його вбили

Прищик у юності проміняв спортивні досягнення на кримінальні

Київський кримінальний авторитет Валерій Прищик, більше знаменитий у 90-ті роки на прізвисько "Прищ", як і лідер іншого столичного угрупування Віктор Рибалко, був розстріляний невідомим кілером. Чоловік отримав кілька пострілів у спину та голову.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила київського авторитета Валерія Прищика та чим він запам’ятався. Ми дізналися деякі подробиці його вбивства.

Валерій Прищик — що відомо про кримінального авторитета "Прища"

Представник кримінального світу Валерій Прищик народився 6 квітня 1960 року у Києві на Воскресенці. У юному віці він захоплювався велоспортом та кікбоксингом, але проміняв свої спортивні досягнення на кримінальні.

Валерій Прищик у юності займався велоспортом

З 1992 року Валерій почав займатися рекетом та замовними вбивствами.. Разом з іншим кримінальним авторитетом "Чайником" Прищик почав контролювати "Патент" — ринок на Троєщині, який мав великий попит і приносив високий дохід. Але незабаром "Чайника" вбили й подейкували, що це була справа рук "Прища", адже він привласнив собі бізнес і став "бригадиром" його злочинного угруповання.

Як виглядав Валерій Прищик

Незабаром Валерій став засновником та інших підприємств, зокрема фірми "Елоїс" та основного майна на ринку. Але його угруповання продовжувало займатися "традиційними" справами, через які з 1997 року проти його учасників було заведено півтора десятка кримінальних справ, а самого "Прища" оголошено у розшук.

У 2002 році авторитета затримали та визнали винним у злочинах, які потрапляли під статті Кримінального кодексу "Протидія законної господарської діяльності" та "Хуліганство". Прищ був засуджений до трьох років, але завдяки корупції його швидко звільнили, а учасників його ОЗУ зняли з оперативного обліку в міліції.

Валерій Прищик контролював Троєщинський ринок

Як виглядає могила авторитета "Прища" і як він загинув

Валерія Прищика вбили увечері 1 грудня 2003 року в Києві, коли він приїхав до шпиталю Міноборони, щоб відвідати свого брата. У дворі на нього чекав кілер, який випустив по чоловікові 12 куль, 10 із них потрапили в спину, а два — в голову. Стріляв він із саморобного пістолета-кулемета, який викинув неподалік місця вбивства. Тієї ж ночі авторитет помер у реанімації.

Авторитету Прища розстріляли у Києві

Основна версія вбивства — кримінальні розбирання. Але передбачається, що замовити вбивство міг близький соратник "Прища".

Валерію влаштували пишні похорони. Його відспівували у Свято-Троїцькому храмі на Троєщині, який був збудований за значної допомоги загиблого. Потім труну з тілом перевезли до приватної оселі, де проходило прощання. З дому труну виносили під пісні "Аве Марія", "Місячну сонату" та музику з фільму "Бандитський Петербург".

Валерія Прищика було поховано на Лісовому цвинтарі.

Як виглядає могила Валерія Прищика

Для київського авторитету спорудили на початку центральної алеї спеціальний склеп на Лісовому цвинтарі. Стіни склепу облицьовані декоративною цеглою із чорними колонами на кутах. Вхід до нього оформлений кованими металевими воротами з візерунками, на даху встановлено хрест, а над входом невеликий портрет загиблого.

Для авторитету "Прища" спорудили склеп на цвинтарі

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила одеського авторитету "Карабаса" та як його вбили. На його похороні роздавали долари.