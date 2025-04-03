Нові мита США не торкнулися Росії, Білорусі та Північної Кореї. У Трампа спробували виправдатися

Нова економічна стратегія США — покарати демократичні країни, пожаліти диктатури

Нові торгові мита США, які запровадив президент Дональд Трамп, не торкнулися Росії, Білорусі, Куби та Північної Кореї. В Білому домі пояснили причину.

"Проти Росії, Білорусі, Куби та Північної Кореї не запроваджено взаємне мито США, оскільки ці країни "вже стикаються з надзвичайно високими тарифами, і наші раніше введені санкції перешкоджають будь-якій значущій торгівлі з цими країнами", — пояснило The New York Times джерело в Білому домі.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт подібним чином виправдала для видання Axios, чому Трамп не запровадив мита проти Росії. За її словами, санкції США вже "виключають будь-яку значущу торгівлю" з РФ. Однак, зазначає видання, США все ще більше торгують з Росією, ніж з такими країнами, як Маврикій чи Бруней, які потрапили до тарифного списку Трампа.

До "митного" списку США включені зовсім маленькі території. Зокрема — Токелау (населення 1500 осіб) у південній частині Тихого океану та Шпіцберген (населення 2500 осіб) за Полярним колом. Це — території Нової Зеландії та Норвегії відповідно.

Лівітт назвала ще кілька країн, які не потрапили до списку через попередні санкції та високі тарифи. Компанію "щасливчиків" Росії склали Куба, Білорусь і Північна Корея.

Трамп запровадив нові мита — що відомо

Президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив "день звільнення США" та запровадив нові торгові мита проти всіх країн. Він вводить 10% мита на всю продукцію майже з усіх країн світу. Проте проти кількох "щасливчиків" вони будуть вищими. При цьому до розширеного списку потрапили як традиційні союзники на кшталт Японії та Південної Кореї, так і країни на кшталт Ботсвани, Лаосу та Камбоджі.

Які мита Трамп ввів проти України

Україна також у списку, проти нас Трамп запровадив 10% мита. Тариф у 10% діятиме на абсолютно весь спектр українського експорту до Сполучених Штатів.

Загальний український експорт до США у 2024 році не перевищив мільярда доларів (869 млн доларів, або 2,08% загального експорту), при цьому в його структурі 58% складає метал та металеві вироби: з іншого боку, проти української сталі та алюмінію вже й так діє тариф у 25%. Також Україна експортує до США деяку продукцію агросектору та небагато інших найменувань товарів.

Як повідомляв "Телеграф", демократична меншість у Сенаті США має намір проголосувати за резолюцію, яка засуджує політику адміністрації Трампа щодо тарифів проти інших країн. Проте критика буде здебільшого "символічна", оскільки будь-яка резолюція зазвичай має рекомендаційний характер.