Курс достигнет 50 гривен до конца года? Какие факторы могут повлиять на цену доллара

В Украину должна поступить финпомощь

В Украине последние несколько недель постоянно росли показатели в обменниках и банках на доллар, хотя сейчас он взял курс на умеренный спад. По словам эксперта, до конца этого года не стоит ждать доллара по 50 гривен, но по 42 гривны — вполне реально.

Экономист Даниил Монин ранее давал положительный прогноз по курсу доллара во второй половине этого года, как передает 24 канал. Он объясняет свое мнение 13,8 миллиардами долларов от партнеров, которые предоставили для нашей страны в первой половине 2024 года, хотя в следующие полгода ожидается еще большая сумма — 24 миллиарда долларов.

"Основным риском девальвации считается задержка с приходом помощи от США, которая никак не придет. Но уже на этой неделе появилась информация, что можно ожидать в ближайшее время транш в размере 3,9 миллиарда долларов, который с одной стороны улучшит платежный баланс и увеличит валютные резервы", – говорит Монин.

Он также добавляет, что такая ситуация дает понимание того, что в Украину точно поступит помощь от мероприятия, и она будет в полном объеме.

Поэтому, по его прогнозу, к концу 2024 года курс доллара в Украине точно не достигнет 50 гривен. Он может зафиксироваться на уровне 42 грн.

Монин отмечает, что 2 есть факторы, которые будут влиять на ситуацию с показателями, в частности:

неповиновение украинцев по закону о мобилизации, который игнорирует большое количество мужчин;

бюджетный законопроект на 500 млрд гривен и налоговый законопроект, который повышает нагрузку на 4-5% ВВП, как говорит Монин. В то же время, растет неконкурентность промышленности в Украине, добавляя к этому рост цен на электроэнергию.

Курс доллара в Украине на 26 июля

По данным портала Минфин, в пятницу, 26 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,05 грн (покупка) и 41,60 (продажа). Наличный курс — 41,45 (покупка) и 41,55 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,19 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, каким ожидается курс доллара в Украине в начале августа.