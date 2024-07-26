Пенсії для ФОПів: за яких умов вони вийдуть на відпочинок у серпні та як обчислюється виплата

Вони самостійно мають сплачувати внески

Підприємці під час виходу на пенсію мають дотримуватись тих же норм, що і звичайні літні особи. Тобто у серпні вони можуть вийти на відпочинок у 60 років, якщо матимуть страховий стаж не менше 31 року.

Єдиною проблемою для оформлення пенсії може стати підтвердження стажу. Про це розповів експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін, передає 24 Канал.

За його словами, у ФОПів є такі вимоги для виходу на пенсію:

у 60 років можна оформити виплату, якщо особа набула 31 рік стажу;

у 63 роки — від 21 до 31 років стажу;

у 65 років — від 15 до 21 років стажу.

Підприємці "заробляють" собі страховий стаж шлям сплати внесків в сумі не менше мінімального. У 2024 році його розмір складає 22% від мінімальної зарплати (з 1 квітня мінімальна заробітна плата становить 8 000 гривень).

Тому якщо в особи немає внесків, то страховий стаж не зараховується. Навіть якщо в трудовій книжці є записи.

Варто зауважити, що ФОПам дозволили не сплачувати ЄСВ з 2022 року і до скасування воєнного стану та ще на 12 місяців після цього.

Водночас в Україні є обов'язкові страхові внески, мінімальний внесок (ЄСВ) якого у 2024 році становить 1760 гривень, а максимальний — 26 400 гривень.

Коробкін наголошує, якщо ФОП буде постійно сплачувати мінімальний внесок або він працюватиме на мінімальну зарплату, то для обчислення майбутньої пенсії також враховуватиметься мінімальна заробітна плата.

"Саме 2 725 гривень є мінімальною виплатою зараз для багатьох. Втім є і менші розміри пенсій, які сягають 2 361 гривні", — резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, якщо в пенсіонера немає потрібної кількості стажу, то чи може він розраховувати на виплату.