Пенсіонери отримають до 40% надбавки: кому пощастить з додатковою виплатою

Для оформлення треба звернутись до ПФУ

Пенсіонерам в Україні можуть збільшити свої виплати за допомогою індексацій, які проводитиме держава до 2028 року. Однак є ще один метод збільшення — нарахування надбавки за певних умов.

Доплата до виплати передбачена літнім особам,які мають погіршений стан здоров'я. Сума нарахування складає 944 гривні, згідно з даними Пенсійного фонду України.

Особа, яка претендує на цю надбавку має відповідати таким вимогам:

бути старше 80 років;

мати пенсію за віком;

проживати на самоті;

потребувати догляду сторонніх осіб (соціальних працівників).

Сума нарахування складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто 944 гривні.

Для оформлення цієї надбавки заявникам треба звернутись до одного з відділень ПФУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі соцстандарти в Україні до 2028 року зафіксувались і в цю категорію входить одна категорії пенсій. Це передбачено у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки.