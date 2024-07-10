Пенсія не зміниться до 2028 року: кого з українців це торкнеться та чому
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Це передбачено декларацією
Урядом було прийнято декларацію на наступні 2 роки, в якому передбачено зафіксування сум певних виплат. В ньому вказано соцстандарти, які мають діяти до 2028 року.
Є три категорії виплати, які будуть заморожені. Про це йдеться у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки.
До зафіксованих нарахувань належать:
- мінімальна зарплата;
- мінімальна пенсія;
- прожитковий мінімум.
Варто нагадати, що у постанові Кабінету Міністрів України передбачено індексацію пенсій на 2025-2027 роки. Вона має відбуватись щороку на початку весни. Крім того, уряд також забезпечить своєчасне та повне фінансування виплати.
Також раніше "Телеграф" писав про те, що є три категорії пенсіонерів, які більше можуть не чекати на індексацію.