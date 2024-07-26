Пенсии для ФЛП: при каких условиях они выйдут на отдых в августе и как исчисляется выплата

Они самостоятельно должны платить взносы

Предприниматели при выходе на пенсию должны соблюдать те же нормы, что и обычные пожилые лица. То есть в августе они могут выйти на отдых в 60 лет, если будут иметь страховой стаж не менее 31 года.

Единственной проблемой для оформления пенсии может стать подтверждение стажа. Об этом рассказал эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин, передает 24 Канал.

По его словам, у ФЛП есть следующие требования для выхода на пенсию:

в 60 лет можно оформить выплату, если лицо приобрело 31 год стажа;

в 63 года – от 21 до 31 лет стажа;

в 65 лет – от 15 до 21 лет стажа.

Предприниматели "зарабатывают" себе страховой стаж путем уплаты взносов в сумме не менее минимального. В 2024 году его размер составляет 22% минимальной зарплаты (с 1 апреля минимальная заработная плата составляет 8 000 гривен).

Поэтому если у лица нет взносов, то страховой стаж не засчитывается. Даже если в трудовой книжке есть записи.

Следует отметить, что ФЛПям разрешили не платить ЕСВ с 2022 года и до отмены военного положения и еще на 12 месяцев после этого.

В то же время, в Украине есть обязательные страховые взносы, минимальный взнос (ЕСВ) которого в 2024 году составляет 1760 гривен, а максимальный — 26 400 гривен.

Коробкин отмечает, что если ФЛП будет постоянно платить минимальный взнос или они будут работать на минимальную зарплату, то для исчисления будущей пенсии также будет учитываться минимальная заработная плата.

"Именно 2 725 гривен являются минимальной выплатой сейчас для многих. Впрочем, есть и меньшие размеры пенсий, которые достигают 2 361 гривны", — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, если у пенсионера нет нужного количества стажа, то может ли он рассчитывать на выплату.