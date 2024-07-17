Немає стажу - не біда: як пенсіонеру і за яких умов отримати тимчасову допомогу

Треба звернутись до органу соціального захисту населення

За умови необхідного стажу та досягнення певного віку українці можуть вийти на пенсію в 60,63 та 65 років. Однак якщо кількість стажу не вистачає, а на відпочинок вже пора, то літня особа може отримати тимчасову допомогу.

Для оформлення нарахування заявнику треба подати заяву та певний список документів. На порталі "Гід з державних послуг" розповіли, хто і як може її отримати.

Для виходу на пенсію в 60 років у 2024 особі треба мати 31 рік стажу. Якщо його недостатньо, то українцю можуть здійснювати допомогу від держави, але для цього потрібно подати заяву та пакет документів до органу соціального захисту населення за місцем проживання.

Виплата триватиме протягом воєнного стажу і цілий місяць після його завершення.

Список необхідних документів

Написати та подати заяву на допомогу можна особисто або за допомогою законного представника поштою або електронною поштою. До неї потрібно додати:

заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

паспорт громадянина України;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

довідка про кількість стажу, який є в наявності. Її видають органи Пенсійного фонду;

право на доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні шість календарних місяців;

якщо особа визнана недієздатною, тоді необхідно додати копію рішення про призначення опікуна;

дані про склад сім'ї.

Згідно з даними, ця виплата надається громадянам, які досягли віку, визначеного Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"., але не змогли отримати право на отримання пенсії, але при цьому мають стаж не менше 15 років.

Заява розглядатиметься протягом 10 календарних днів. У разі відмови, особі повідомлять про це письмово в період 5 днів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи передбачається ще одне підвищення пенсій в Україні протягом 2024 року.