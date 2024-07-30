Усе залежить від виду роботи: хто може вийти на пенсію раніше 60 років

За яких умов їм можуть призначити виплати раніше встановлених термінів

В Україні для деяких осіб є можливість вийти на пенсію в 55 років. Для цього потрібно напрацювати певну кількість років страхового стажу на посаді, яка входить у список шкідливого та важкого виробництва.

Право на достроковий вихід на відпочинок мають громадяни, які працювали в умовах шкідливого та важкого виробництва, відповідно до списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад та показників, затвердженого Кабінетом Міністрів. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Тому, таким особам оформлюється пенсія за віком на пільгових умовах в 55 років, якщо:

чоловіки мають страховий стаж не менше 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах;

жінки напрацювали не менше 25 років стажу, з яких 10 років на зазначених роботах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у деяких пенсіонерів в Україні сума виплати збільшилась на 45% у період з 2022 до 2024 року.