Рус

Усе залежить від виду роботи: хто може вийти на пенсію раніше 60 років

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Гривня
Гривня. Фото 24 канал

За яких умов їм можуть призначити виплати раніше встановлених термінів

В Україні для деяких осіб є можливість вийти на пенсію в 55 років. Для цього потрібно напрацювати певну кількість років страхового стажу на посаді, яка входить у список шкідливого та важкого виробництва.

Право на достроковий вихід на відпочинок мають громадяни, які працювали в умовах шкідливого та важкого виробництва, відповідно до списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад та показників, затвердженого Кабінетом Міністрів. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Тому, таким особам оформлюється пенсія за віком на пільгових умовах в 55 років, якщо:

  • чоловіки мають страховий стаж не менше 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах;
  • жінки напрацювали не менше 25 років стажу, з яких 10 років на зазначених роботах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у деяких пенсіонерів в Україні сума виплати збільшилась на 45% у період з 2022 до 2024 року.

Теги:
#Пенсії #Пенсія #Дострокова пенсія