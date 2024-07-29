У деяких пенсіонерів виплати збільшились на 45%: кому провели перерахунок

Підвищення мало б компенсувати інфляцію

В Україні провели перерахунок пенсії. Найменше виплата змінилась у тих, хто отримує мінімальні щомісячні нарахування.

За останні місяці сума середньої пенсії виросла на 73 гривні, адже у січні 2024 вона становила 5385 гривні. А з початку повномасштабної війни розмір виплати збільшився із 3991 до 5816, як пише OBOZ.UA.

Згідно з даними, середня пенсія збільшилась на 45,7% що більше за інфляцію за цей період. Тому це означає, що підвищення виплати має покрити ріст цін на товари та послуги.

Водночас мінімальна пенсія з січня 2022 року збільшилась на 22% — з 1934 до 2361 гривні. Однак це нововведення не змогло компенсувати інфляцію. Тому люди, що отримують мінімальні виплати, втратили найбільше.

Найбільша середня пенсія наразі становить 105 604 гривень, що на початку 2022 року була на рівні 90 822 гривні. Її отримують судді.

"Судді визнали обмеження своїх виплат незаконним і чи не єдині отримують необмежену виплату за особливим законом. І 105 604 грн – це тільки середня пенсія", — пишуть у виданні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери отримають до 40% надбавки.