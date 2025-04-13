Про небезпеку знали? Мер Конотопа розповів неприємні деталі ракетного удару по Сумах

Чиновник вимагає відставки голови Сумської ОВА

Мер Конотопа Артем Семеніхін після російського удару по Сумах накинувся з критикою на голову Сумської ОВА Володимира Артюха. За його словами, чиновник нібито організував церемонію нагородження військових в одному із міських закладів.

Про це Семеніхін розповів під час прямого ефіру, який вівся на його сторінці у Facebook. Він стверджує, що Артюх нібито "дав привід" росіянам, щоб обстріляти місто та прикрити свій терор заявами про удари по військових об’єктах.

За його словами, навіть у його Конотопі люди знали, що Артюх збирав військових 117 бригади на церемонію нагородження. При цьому він зазначив, що всі військовослужбовці перебували в укритті та не постраждали.

"Але ка**пи били "касеткою", щоб було якнайбільше жертв. І це було зроблено навмисне, щоб виправдати свою терористичну агресію, мовляв, нібито там же військові зібралися", — сказав Семеніхін.

Він каже, що Артюха нібито попереджали про небезпеку проведення зборів військових у місті. При цьому мер Конотопа підкреслив, що справжньою ціллю загарбників є діти, оскільки вони хочуть знищити майбутнє українців. Чиновник не заперечує, що в трагедії насамперед винні росіяни, але закликає змінити главу ОВА і висловлює переконання, що військовослужбовців у мирних містах не повинно бути.

Семеніхін також повідомив, що за фактом події було відкрито кримінальні провадження, а також додав, що хід розслідування тримає на своєму контролі особисто голова СБУ Василь Малюк.

Як повідомлялося раніше, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що ракетного удару росіяни завдали по будівлі Конгрес-центру СумДУ та представництво уповноваженого з прав людини було зруйновано. Згідно з даними на 14:00, було відомо про те, що 31 особа загинула і ще 84 поранені. Серед загиблих двоє дітей.