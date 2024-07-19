У деяких пенсіонерів виплата може вирости до майже 26 тис грн: кому проведуть перерахунок

Мінімальна зарплата також може збільшитись

Пенсіонерам в Україні можуть збільшити виплати за допомогою надбавок, які нараховуються щомісячно та одноразово чи індексації. Один з перерахунків пропонують проводити у 2025-2027 роках.

У наступному року мінімальна пенсія збільшиться на 229 гривень і сягне 2590 гривень. Крім того, максимальна виплата також виросте на 2,2 тисячі гривень — до 25,9 тисячі гривень, про це пише видання "OBOZ.UA".

В Україні середня зарплата наступного року виросте понад 24,3 тисячі гривень, згідно з оновленим макропрогнозом Кабміну. А з урахуванням рівня інфляції реальні доходи співробітників зростуть на 8,1%.

Водночас в 2026 році очікується, що середня зарплата буде майже 28,2 тисячі гривень, а до 2027 року — до 32,5 тисячі гривень.

Водночас в бюджетній декларації передбачалось замороження мінімальної зарплати на 3 роки, як пишуть у виданні. Однак це рішення не набуло підтримки серед представників партії. А очільник Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запропонував, навпаки, збільшити мінімальну заробітну плату у 2025-2027 роках до таких сум:

2025 року мінімалку піднімуть до 8780 грн

2026 року — до 9650 грн

2027 року — до 10 420 грн

Тим часом мінімальна пенсія може збільшитися так:

у 2025 році — до 2590 гривень;

у 2026 році — до 2846 гривень;

у 2027 році — до 3074 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні планується нова індексація пенсій.