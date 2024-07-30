Все зависит от вида работы: кто может выйти на пенсию раньше 60 лет

В каких условиях им могут назначить выплаты ранее установленных сроков

В Украине для некоторых лиц есть возможность выйти на пенсию в 55 лет. Для этого нужно наработать определенное количество лет страхового стажа в должности, которая входит в список вредного и тяжелого производства.

Право на досрочный выход на отдых имеют граждане, работавшие в условиях вредного и тяжелого производства, согласно списку №2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденного Кабинетом Министров. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Поэтому таким лицам оформляется пенсия по возрасту на льготных условиях в 55 лет, если:

мужчины имеют страховой стаж не менее 30 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев в указанных работах;

женщины наработали не менее 25 лет стажа, из которых 10 лет на указанных работах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у некоторых пенсионеров в Украине сумма выплаты увеличилась на 45% в период с 2022 по 2024 год.