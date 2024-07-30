Все зависит от вида работы: кто может выйти на пенсию раньше 60 лет
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В каких условиях им могут назначить выплаты ранее установленных сроков
В Украине для некоторых лиц есть возможность выйти на пенсию в 55 лет. Для этого нужно наработать определенное количество лет страхового стажа в должности, которая входит в список вредного и тяжелого производства.
Право на досрочный выход на отдых имеют граждане, работавшие в условиях вредного и тяжелого производства, согласно списку №2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденного Кабинетом Министров. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Поэтому таким лицам оформляется пенсия по возрасту на льготных условиях в 55 лет, если:
- мужчины имеют страховой стаж не менее 30 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев в указанных работах;
- женщины наработали не менее 25 лет стажа, из которых 10 лет на указанных работах.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у некоторых пенсионеров в Украине сумма выплаты увеличилась на 45% в период с 2022 по 2024 год.