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Все зависит от вида работы: кто может выйти на пенсию раньше 60 лет

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Гривна
Гривна. Фото 24 канал

В каких условиях им могут назначить выплаты ранее установленных сроков

В Украине для некоторых лиц есть возможность выйти на пенсию в 55 лет. Для этого нужно наработать определенное количество лет страхового стажа в должности, которая входит в список вредного и тяжелого производства.

Право на досрочный выход на отдых имеют граждане, работавшие в условиях вредного и тяжелого производства, согласно списку №2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденного Кабинетом Министров. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Поэтому таким лицам оформляется пенсия по возрасту на льготных условиях в 55 лет, если:

  • мужчины имеют страховой стаж не менее 30 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев в указанных работах;
  • женщины наработали не менее 25 лет стажа, из которых 10 лет на указанных работах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у некоторых пенсионеров в Украине сумма выплаты увеличилась на 45% в период с 2022 по 2024 год.

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#Пенсии #Пенсия #Досрочная пенсия