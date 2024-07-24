Дехто отримає 3100 гривень: які доплати передбачені пенсіонерам у серпні
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Ці виплати здійсняться автоматично
В Україні пенсіонерам збільшують виплати коштом перерахунку та виплати надбавок. У серпні деякі з них отримають "вікові" доплати, додаткові нарахування до Дня Незалежності та від ООН.
Найбільша сума передбачена особам з інвалідністю, а найменша — для літніх осіб, яким виповнилось від 70 до 74 років. Про це пише видання "На Пенсії".
У серпні будуть виплачені надбавки:
- Пенсіонерам за віком, якщо їх виплати не перевищують 10 340 гривень:
- від 70 до 74 років – 300 гривень;
- від 75 до 79 років – 456 гривень;
- старше 80 років – 570 гривень.
- Ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань, громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю до Дня Незалежності в таких розмірах:
- 3100 гривень – особам з інвалідністю І групи;
- 2900 гривень – особам з інвалідністю ІІ групи;
- 2700 гривень – особам з інвалідністю ІІІ групи;
- 1000 гривень – учасникам бойових дій;
- 3100 гривень – особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
- 650 гривень – членам сімей загиблих;
- 450 гривень – учасникам війни, колишнім в’язням концентраційних таборів та деяким іншим категоріям осіб.
- Пенсіонерам від ООН, які проживають у зоні активних чи можливих бойових дій, і мають пенсію до 3250 гривень. Її сума розраховується як різниця між 3250 гривнями та розміром пенсії літної особи.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери отримають до 40% надбавки до виплати.