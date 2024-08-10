В онлайн-казино вже не пограєш? Банки обмежили карткові перекази любителів азартних ігор

Хто і чому може потрапити під обмеження, розповідає експерт

Держава всерйоз взялася за наведення ладу на гральному ринку України. Так раніше НБУ відкликав ліцензію на надання послуг платіжною системою ТОВ "Даймонд Пей". Через неї пройшли мільярди гривень, і частина цих грошей могла осідати у Росії. Тепер українські банки обмежили проведення транзакцій за кодом "Азартні ігри".

Про це "Телеграфу" повідомила провідна експерт з фінансового моніторингу "Глобус банку" Марина Павленко. За її словами, ці заходи відповідають ухвалі НБУ від 21 червня 2024 року №72 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року №18". Сам же документ став реалізацією квітневого рішення РНБО "Про протидію негативним наслідкам функціонування азартних ігор у мережі Інтернет".

- Банками були ініційовані певні обмеження, які унеможливлюють проведення "азартних" транзакцій, коли їх намагаються здійснити клієнти кредитними коштами, — зазначила вона.

Крім того, як стверджує фахівець із фінмоніторингу, такі обмеження можна вважати частиною глобальної стратегії боротьби з чорними p2p-перекладами, яка передбачає запровадження лімітів на здійснення транзакцій щодо кількості операцій та сум.

— Слід зазначити, нові можливі обмеження за сумами (до 100 тис. грн на місяць) та кількістю транзакцій (30 транзакцій на місяць) стосуватимуться виключно p2p-переказів (з картки на картку). При цьому на рахунок можуть надходити інші кошти (зарплата, пенсія, стипендія, допомога родичів тощо).

Під такі обмеження не підпадають розрахунки у торгових мережах, придбання будь-яких товарів. Таким чином, для пересічного картоутримувача жодних змін по суті не відбудеться: понад 95% громадян не відчують нових лімітів, — зазначила банкірка.

За словами фахівця, "відсікати" підозрілі операції, пов’язані з онлайн-іграми, банки будуть за спеціальним алгоритмом. При цьому звертатиметься увага на різке зростання операцій по карті – наприклад, у кілька разів на добу, зростання грошових переказів без офіційних документів. Вивчатиметься і сам клієнт – його місце роботи, джерело доходів, інтернет-ресурси на яких він купує товар або оплачує послуги.

— Більшість клієнтів, які користуються банківською послугою з p2p-переказів, зазвичай здійснюють невелику кількість операцій на незначні суми. Тому надмірна/підвищена активність з їхнього боку завжди ретельно аналізується. Адже побічно банк може бути "втягнутим" або стати співучасником можливих протиправних дій. Репутація фінустанови набувається роками, яку можна втратити лише через один, але гучний скандал, — наголосила Марина Павленко.

Також фахівець закликала не погоджуватись на пропозиції легкого заробітку за переказ коштів. Все, що потрібно, щоб нібито "заробити" – це відкрити новий банківський рахунок або передати свій старий рахунок, включаючи реквізити та доступ до інтернет-банкінгу у користування третім особам. За це пропонують разову винагороду або відсотки від суми проведених платежів та на що часто погоджуються люди з невисоким рівнем доходу.

— Продавши свої дані за відносно невеликі гроші, клієнт наражає себе на великі проблеми. Так, регулятор планує створити спеціальні реєстри, до яких будуть вносити дані осіб, які були залучені до таких чи інших "схем" і передавати їх банківським та фінансовим організаціям.

У результаті громадяни, які потрапили на гачок шахраїв, стикатимуться з обмеженням доступу до банківських послуг і, ймовірно, матимуть проблеми з працевлаштуванням. Саме тому ми радимо завжди бути обачними: копійчаний зиск не вартий позбавлення фінансової свободи, — підсумувала Марина Павленко.

На ринку азартних ігор процвітають різні сумнівні фінансові схеми. І дуже часто в них опиняються держчиновники та Росія.