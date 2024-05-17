В Україні заарештувли рахунки компаній Vbet та Pin-Up: причому тут Гранц та Росія

Власники онлайн-казино планували вивести гроші з України, але не встигли

Печерський районний суд Києва заарештував рахунки відомих онлайн-казино Pin-Up та Vbet за клопотанням Державного бюро розслідувань. Обидві компанії потрапили до низки скандалів, у Vbet пов’язують зі скандальним підприємцем з Білорусі Артуром Гранцем та російським ринком.

Постанову про арешт рахунків опубліковано у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Рахунки було заблоковано на початку квітня Державною службою фінансового моніторингу на 30 днів, а суд встиг задовольнити клопотання до закінчення зазначеного терміну.

Як повідомляє журналіст Євген Плінський, VBet та Pin-Up хотіли виграти час, щоб "порішати" проблему з блокуванням рахунків та вивести гроші з України. На рахунках онлайн-казино загалом перебуває 2,86 млрд гривень: 570 млн грн – VBet та 2,290 млрд гривень – Pin-UP.

У реєстрі сказано, що "досудове розслідування здійснюється за фактом функціонування протиправного механізму, пов’язаного із провадженням діяльності на території України суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет". Слідство вважає, що онлайн-казино компаній VBet та Pin-UP "пов’язані з російським капіталом та громадянами Російської Федерації". Також здійснювався обхід санкцій та обмежень до резидентів РФ та Білорусі.

"Онлайн-казино, використовуючи процесингові можливості банківських установ України, за сприяння працівників правоохоронних та інших контролюючих органів пов’язане з представниками держави-агресора та російським капіталом, а також рядом санкційних суб’єктів, зокрема:

ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ" представлене брендом онлайн-казино "Pin-Up";

ТОВ "ВБЕТ УКРАЇНА" представлене брендом онлайн-казино "VBET".

Зокрема компанію VBet пов’язують зі скандальним бізнесменом білоруського походження Артуром Гранцом. Компанія "ВБЕТ Україна" з’явилася наприкінці 2020-го, а її власники — брати Ваге та Віген Бадаляни. У рідній Вірменії вони збудували цілу бізнес-імперію з ломбардами, ресторанами та онлайн-казино. Брати володіли казино в Україні через "Ессі Айпі Лімітед", зареєстрованій на Нормандських островах. Після VBet переоформили на "Софт Констракт Лімітед". Через два роки наприкінці 2022-го компанію перереєстрували на "УЦР Холдинг ЛТД", а кінцевим власником став інший громадянин Вірменії – Рудольф Погосян.

Ваге Бадалян та Віген Бадалян

Це сталося після того, як братів звинуватили у зв’язках із Росією. Брати Бадаляни, яким належить компанія Radon VB, та розробники Soft Construct Limited, BetConstruct, перебували "у партнерських відносинах з російською букмекерською конторою Фонбет". Про те, що ці компанії належать їм, брати заявляли публічно. Але про зв’язки з "Фонбетом" публічно не розповідають.

Видання "Факти" стверджує, що насправді "Betconstruct — група компаній, що володіє брендом VBet братів Бадалянів — купив Артур Гранц". Тут важливо додати, що жодних юридичних підтверджень такій угоді не існує. У компанії "ВБЕТ Україна" у відповідь на офіційний запит про те, які відносини пов’язують компанію з Гранцем, відповіли, що він не має жодного стосунку і не впливає на діяльність ТОВ "ВБЕТ Україна".

Гранц неодноразово був героєм багатьох скандалів, а широкому загалу він відомий через продаж підакцизних товарів через Duty Free в Україні. Йшлося і про можливе ухилення від податків за допомогою продажу цигарок нібито через Duty Free, а насправді через нелегальні кіоски в Україні, і про можливу контрабанду алкоголю, а також заниження вартості орендованих приміщень. Ці звинувачення були пов’язані з діяльністю компанії "Дьюті фрі трейдинг", яка належить Гранцу. Проте, всі ці розслідування нічим не закінчилися.

Артур Гранц

Також "Телеграф" розповідав про те, що в елітному ЖК Києва накрили підпільне казино.