В Україні заборонили рекламувати онлайн-казино та букмекерів: постанова Кабміну

Постанова Кабміну обмежена у часі дії

В Україні заборонили рекламу азартних ігор та букмекерських контор. Відповідну постанову №583 Кабінет Міністрів України ухвалив 27 травня.

Про це йдеться на урядовому сайті. У документі сказано, що заборона діятиме доти, доки не набуде чинності закон про боротьбу з ігровою залежністю, який зараз перебуває на розгляді Верховної ради.

"Внести зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2024 року № 566 "Деякі питання протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор у мережі Інтернет", доповнивши підпункт 1 після слів "порядок обмеження" словами "всіх форм", а після слів" шляхом обмеження" — словами, "а саме заборони", — йдеться в постанові.

Раніше цим документом Кабінет Міністрів установив порядок обмеження реклами азартних ігор та інших позначень, під якими ведуться азартні ігри. Це стосувалося, зокрема, символіки ЗСУ, а також електронних комунікацій та поширення відповідного контекстного матеріалу.

Щодо законопроєкту № 9256-д про боротьбу з ігровою залежністю, то ВР України 24 квітня 2024 року прийняла його за основу. Цей закон має сприяти розв'язанню проблеми загострення ігрової залежності під час воєнного стану, зокрема серед військовослужбовців.

Також "Телеграф" розповідав про те, президент Володимир Зеленський підписав указ про обмеження азартних ігор в інтернеті та він одразу ж набрав чинності. Стало відомо, що змінює цей документ.