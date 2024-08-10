В онлайн-казино уже не поиграешь? Банки ограничили карточные переводы любителей азартных игр

Кто и почему может подпасть под ограничения, рассказывает эксперт

Государство всерьез взялась за наведение порядка на игорном рынке Украины. Так, ранее НБУ отозвал лицензию на предоставление услуг платежной системой ООО "Даймонд Пэй". Через нее прошли миллиарды гривен, и часть этих денег могла оседать в России. Теперь же украинские банки ограничили проведение транзакций по коду "Азартные игры".

Об этом "Телеграфу" сообщила, ведущая эксперт по финансовому мониторингу "Глобус банка" Марина Павленко. По ее словам, эти меры соответствуют постановлению НБУ от 21 июня 2024 года №72 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 года №18". Сам же документ стал реализацией апрельского решения СНБО "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".

- Банками были инициированы определенные ограничения, которые делают невозможным проведение "азартных" транзакций, когда их пытаются осуществить клиенты кредитными средствами, — отметила она.

Кроме того, как утверждает специалист по финмониторингу, такие ограничения можно считать частью глобальной стратегии борьбы с черными p2p-переводами, которая предусматривает внедрение лимитов на осуществление транзакций по количеству операций и суммам.

— Следует отметить, новые возможные ограничения по суммам (до 100 тыс. грн в месяц) и количеству транзакций (30 транзакций в месяц) будут касаться исключительно p2p-переводов (с карты на карту). При этом на счет могут поступать другие средства (зарплата, пенсия, стипендия, пособие родственников и т.д.).

Под такие ограничения не подпадают расчеты в торговых сетях, приобретение каких-либо товаров. Таким образом, для рядового картодержателя никаких изменений по существу не произойдет: более 95% граждан не почувствуют новых лимитов, — отметила банкирша.

По словам специалиста, "отсекать" подозрительные операции связанные с онлайн-играми, банки будут по специальному алгоритму. При этом будет обращаться внимание на резкий рост операций по карте – например, в несколько раз за сутки, рост денежных переводов без официальных документов. Будет изучаться и сам клиент – его место работы, источник доходов, интернет-ресурсы на которых он покупает товар или оплачивает услуги.

— Большинство клиентов, пользующихся банковской услугой по p2p-переводам, обычно совершают небольшое количество операций на незначительные суммы. Поэтому чрезмерная/повышенная активность с их стороны всегда тщательно анализируется. Ведь косвенно банк может быть "втянутым" или стать соучастником возможных противоправных действий. Репутация финучреждения приобретается годами, которую можно потерять только из-за одного, но громкого скандала, — подчеркнула Марина Павленко.

Также специалист призвала не соглашаться на предложения легкого заработка за перевод средств. Все, что нужно, чтобы якобы "заработать" – это открыть новый банковский счет или передать свой старый счет, включая реквизиты и доступ к интернет-банкингу в использование третьим лицам. За это предлагают разовое вознаграждение или проценты от суммы проведенных платежей и на что часто соглашаются люди с невысоким уровнем дохода.

— Продав свои данные за относительно небольшие деньги, клиент подвергает себя большим проблемам. Так, регулятор планирует создать специальные реестры, в которые будут вносить данные лиц, которые были вовлечены в такие или иные "схемы" и передавать их банковским и финансовым организациям.

В итоге граждане, попавшие на крючок мошенников, будут сталкиваться с ограничением доступа к банковским услугам и, вероятно, будут иметь проблемы с трудоустройством. Именно поэтому мы советуем всегда быть осмотрительными: копеечная выгода не стоит лишения финансовой свободы, — подытожила Марина Павленко.

Отметим, что на рынке азартных игр процветают различные сомнительные финансовые схемы. И очень часто в них оказываются замешаны госчиновники и Россия.