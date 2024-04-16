Вже займається РНБО: Зеленський анонсував важливе рішення щодо онлайн-казино

Петиція щодо обмеження роботи онлайн-казино зібрала 25 000 голосів за один день

Рада національної безпеки та оборони планує розглянути питання щодо поширення онлайн-казино в Україні. Ця сфера не повинна використовуватися для маніпуляції людьми.

Про це у своєму щоденному зверненні повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, було проведено відповідну підготовчу нараду за участі секретаря РНБО, СБУ, Мінцифри та Офісу президента.

"Зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Всі можливості в цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути й будуть заблоковані", — зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що важливо сьогодні сказати й про автора відповідної петиції щодо обмеження онлайн-казино, із якої почалась дискусія зараз. За його словами, це був український воїн, молодший сержант Павло Петриченко – воїн 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вчора, 15 квітня, він загинув у бою.

"Мої співчуття рідним і близьким, усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам’ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, справді не байдуже, що буде з Україною. Ми маємо завжди пам’ятати кожну таку людину, завжди підтримувати кожну таку людину і все робити зараз, щоб наша держава вистояла проти окупанта й захистила свій народ і свою землю, свою незалежність. Я упевнений: так і буде", — заявив президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що після заяви президента Володимира Зеленського про необхідність врегулювати гральний бізнес в Україні, у Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розробили законопроєкт про посилення контролю в цій сфері. 4 квітня документ було схвалено Комітетом.