Азартні ігри та діяльність онлайн-казино в Україні обмежили: що це означає

Постанова набирає чинності з дня її опублікування

У понеділок, 20 квітня, Кабінетом міністрів було ухвалено постанову №566 щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет. Вона буде діяти до набрання чинності нового закону, який Верховна рада наразі ухвалила тільки в першому чинні.

Про це йдеться на Урядовому порталі. Зазначається, що тепер реклама азартних ігор з символікою Збройних сил та інших військових формувань обмежується.

Також постановою встановлено, що:

заборонена реєстрація організаторами азартних ігор в Інтернеті кількох клієнтських рахунків для одного гравця;

під час проведення азартних ігор в Інтернеті організатори зобов’язані запровадити обов’язкові перерви в азартній грі для кожного гравця і після реєстрації гравця в онлайн-системі або до моменту прийняття ставки одержати від гравця інформацію щодо:

ліміту коштів, які гравець бажає витрачати на азартну гру протягом певного часу (доби, тижня, місяця), та встановити йому обраний ліміт з можливістю його зміни не частіше ніж один раз на місяць;

максимального часу безперервної участі гравця в азартній грі протягом доби і максимального часу його участі протягом тижня та встановити обраний час участі у грі.

Також вводяться обмеження доступу до вебсайтів, за допомогою яких організовуються, проводяться азартні ігри чи надається доступ до них без відповідної ліцензії. Це буде здійснено шляхом блокування доменних імен Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

Нагадаємо, що 20 квітня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в Інтернеті.

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