У платіжної системи "Даймонд Пей", зав’язаної на гральний бізнес, були зв’язки з РФ: хто допустив таку ситуацію і чому про це всі мовчать?

У сегменті фінансового обслуговування грального бізнесу система з’явилася навесні 2023 року

Платіжна система "Даймонд Пей", ниточки від якої ведуть в Росію, півтора року була монополістом з обслуговування українських онлайн-казино. Лише у липні Нацбанк зважився відібрати у неї ліцензію, хоча інші структури, покликані боротися з економічними злочинами, вперто не помічають ситуацію.

Про це пише видання "Телеграф". Повну версію розслідування читайте у матеріалі: Зв’язки з ворогом зійшли з рук, або Чому держава не бачить брудну лапу Росії у гральному бізнесі

"Зв’язки з Росією – не єдина причина, чому "Даймонд Пей" викинули з ринку. За даними листування НБУ, яке стала надбанням журналістів, ця платіжна система також не надто турбувалася верифікацією рахунків своїх користувачів. У результаті частина таких рахунків, відкритих у "Даймонд Пей", явно була "дроповими". "Дропи" — це підставні рахунки, які зазвичай використовують, аби легалізувати кошти, отримані злочинним шляхом, або для організації сумнівних фінансових операцій", — зазначає видання.

У сегменті фінансового обслуговування грального бізнесу "Даймонд Пей" з’явилася навесні 2023 року, якраз після ліквідації протиправних схем іншої фінансової установи – "Айбокс банку".

"Очевидно, що організаторів та бенефіціарів таких схем це не влаштовувало. Тому на фінансові потоки грального сегменту виплив новий корабель — "Даймонд Пей", — пише "Телеграф".

Приблизно в один час із "Даймонд Пей" ж на горизонті Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей з’явився раніше невідомий Євген Яхній. До цього він був власником ТОВ "Біксбіт", яка працювала на ринку мікрозаймів через сервіси "Turbogroshi" та "Qcredit". Він також був власником фінансової компанії "Ікс пей груп", яка за функціоналом дуже нагадувала "Даймонд Пей".

"Деякі суб’єкти грального ринку могли збунтуватися і не погодитися на залучення до нових схем. Очевидно, що їх потрібно було, так би мовити, "переконати". Якраз на цьому етапі і став потрібен Євген Яхній. З одного боку — він лихвар та колишній власник платіжної системи, який добре знає всі нюанси внутрішньої кухні. З іншого боку – функціонер регулятора грального бізнесу, який через важелі впливу КРАІЛ за дві секунди міг пояснити можливим бунтівникам з онлайн казино, що на них чекає у випадку незгоди", — йдеться в статті.

У матеріалі зазначається, що, згідно інформації журналіста Євгена Плінського, дружина Євгена Яхнія отримала від "Даймонд Пей" чималий платіж у розмірі 800 тисяч гривень.

Видання також нагадує, що наразі, окрім короткого повідомлення на сайті Нацбанку, немає жодної офіційної інформації про схеми "Даймонд пей" від інших державних структур.

"До правоохоронних органів, зокрема СБУ, в історії з "Даймонд Пей" існує низка питань. Адже півтора роки тому вони змогли "поховати" "Айбокс банк", а значить детально вивчили всі схеми, за якими він працював. І напевно знали, що ці схеми усе одно рано чи пізно з'являться знову. Як же вийшло, що вони пропустили на ринок "Даймонд Пей"? І чому навіть сьогодні, коли Нацбанк вийшов з рішенням припинити ліцензію "Даймонд пей" і звинуватив цю компанію в роботі на Росію – відповідні служби, що відповідають за безпеку країни, фактично ігнорують цю історію і не виходять з жодною публічною комунікацією, хоча раніше (у випадку "Айбокс банк") такі заяви штампувалися масово", — ставить питання видання.