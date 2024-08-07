Не затягуйте з консервацією: коли ціни на продукти в Україні поповзуть вгору

До кінця літа цінники можуть впасти до 7%

Вже залишився місяць до закінчення літа і разом з ним на ринку почнуть рости ціни на сезонні товари. Експерт прогнозує, що у серпні ще очікується невелике здешевшання, однак в період консервації ціни точно поповзуть вгору.

За словами економіста, члена економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, передає КИЇВ24, протягом цього місяця можна ще чекати зниження в межах 5-7% максимум. Однак вищих відсотків чекати на варто.

Пендзин пояснює, ми досягли своєї межі в цінах. Тому, ймовірно, кінець серпня це буде кінець сезону товарів. У цей період цінники поповзуть вгору.

Щодо додаткових продуктів для консервування, а саме олія та цукор, то на них ціни наразі суттєво менші, аніж минулого року.

"Більше того я вам хочу сказати, ота тенденція яка зараз є, вона буде говорити про те, що ціни на олію цукор будуть рости. Так що, якщо є бажання консервуватись, то напевно краще зараз це робити, не відтягаючи на кінець серпня", — резюмував економіст.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі овочі борщового набору суттєво змінились в ціні. Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м.Львів розповіла про актуальні ціни та дала прогноз.