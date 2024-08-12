Из-за жары, отключения света и не только: цены на популярные продукты в Украине будут расти

На стоимость влияют веские факторы

В Украине прогнозируется рост стоимости на популярные товары, в частности, на овощи, мясо, молочку, яйца и другие продукты. В основном, удорожание произойдет из-за отключения света, проблемы с логистикой, жары, неурожая и низкого качества.

По словам исполнительного директора Семенной ассоциации Украины Сюзанны Григоренко, как пишет издание "Фокус", посевные площади в Украине сокращаются уже третий год подряд для большинства культур, а также есть проблемы с сушкой некоторых продуктов. Иногда это связано с логистическими трудностями, полномасштабным вторжением и обстрелами энергетических систем.

В то же время эксперт Всемирного Банка Оксана Руженкова утверждает, что аномальная жара в Украине негативно повлияет на урожай подсолнуха, сои, картофеля, моркови, капусты и других овощей борщового набора. Как следствие – рост цены на них.

"На сегодняшний день мы потеряли огромные овощеводческие регионы в Запорожской и Херсонской областях. Относительно расширения площадей под томатами на Одесщине, оно вряд ли поможет из-за того, что там делают ставку на переработку. Так что если грунтовые помидоры будут в сезон 20 гривен — это уже хорошая цена", — говорит эксперт.

Как сообщили СМИ со ссылкой на данные Института кормов и сельского хозяйства Подолья НААН, аграрии Винницкой области из-за засухи потеряют не менее 20% своей продукции. В этом регионе в первой половине июля воздух прогрелся до 40 градусов тепла, а на поверхности земли температура составляла +72 градуса. Такая жара негативно повлияла на посевы кукурузы, подсолнечника, сои и сахарной свеклы.

А вот Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что цена продуктов зависит больше от отключения электроэнергии, чем от жары и ливней.

"Продукты питания, в частности мясные и молочные, требуют охлаждения сырья и соответствующего температурного режима для продажи. Если он не соблюдается, на выходе мы получаем утраченную продукцию, ведущую к удорожанию оставшегося. Поэтому уже к концу августа мы неизбежно увидим удорожание молока и мяса", – сказал он.

Он добавляет, что урожай овощей в этом году будет хуже прошлогоднего. Однако дефицита точно не будет, ведь их были посажено гораздо больше. Резюмируя, Пендзин говорит, что самые большие проблемы могут быть с кукурузой, от которой зависит животноводство и молочная продукция.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что выращивающие малину садоводы хотят бойкотировать, ведь цены на ягоду сильно упали.