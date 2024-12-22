Українцям пропонують вакансію в Європі з зарплатою в 100 тисяч, навчанням та проживанням

Кандидату пропонується робота з проживанням, навчанням та зарплатою

Українцям, які проживають у Європі, пропонують вакансії з гідним рівнем оплати, умовами проживання та навчанням. У Швейцарії шукають хатню робітницю з проживанням.

Відповідна вакансія опублікована на популярному сайті пошуку роботи та підбору персоналу. Йдеться про довгострокову роботу домробітницею вахтовим методом (графік 6/1, вахта – 30/30).

В обов’язки входять прибирання будинку, прання та господарювання, а також приготування їжі для всієї родини.

Заробітна плата на місяць становить 2500-3000 євро, що дорівнює 100 000 — 110 000 грн. На цю роботу шукають:

людей без досвіду роботи;

людей із досвідом роботи від 1 до 3 років;

людей із досвідом роботи від 3 до 6 років;

людей з досвідом роботи від 6 років та більше.

Вакансія підходить людям молодше 18 років, а також студентам та людям старше 45 років. Також вона безкоштовна. Якщо немає досвіду роботи, кандидат проходить відповідне навчання у вигляді спеціальних курсів.

Підбором людей на цю вакансію займається компанія "Асоціація агентств домашнього персоналу України".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що шукають продавця до магазину продовольчих товарів у Буковелі, обіцяють зарплатню від 15 до 35 тисяч гривень на місяць.