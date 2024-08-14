Різниця в ціні сягає майже 14 гривень: скільки зараз коштує курятина

Магазини переписали цінники

В Україні продовжують дорожчати певні популярні продукти. Серед них також виявились певні частини курячого м'яса.

Найбільше за місяць здорожчала куряча гомілка, а за нею йде тушка. Водночас ціна найпомітніше впала на стегно, а потім філе, згідно з даними порталу Мінфін.

Ціни на частини курки в українських магазинах

Наразі куряче стегно можна придбати в середньому за 95,50 гривень. Її ціна, порівняно з минулим місяцем, впала на 13,84. Тобто у липні цінник складав 109,34 гривні.

Куряча гомілка у серпні в середньому коштує 84,45 гривні, що на 12,61 гривні дорожче, аніж місяць назад — тобто 71,84 гривні.

Тушка курятини наразі коштує 81,05 гривні, але місяцем раніше цінник був нижчий на 3,92 гривні, тобто 77,13 гривні.

Водночас філе курки також здешевшало, адже у липні ціна була 160,30 гривень, а наразі — 151,0 гривні, тобто різниця складає 9,3 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціни на популярні продукти в Україні зростатимуть. Серед причин є відключення світла, проблеми з логістикою та з якістю і кількістю врожаю, на який, своєю чергою, впливає спека.