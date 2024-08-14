Разница в цене достигает почти 14 гривен: сколько сейчас стоит курятина

Магазины переписали ценники

В Украине продолжают дорожать определенные популярные продукты. Среди них также оказались некоторые части куриного мяса.

Больше всего за месяц подорожала куриная голень, а за ней следует тушка. В то же время цена заметнее всего упала на бедро, а затем филе, согласно данным портала Минфин.

Цены на части курицы в магазинах Украины

Сейчас куриное бедро можно приобрести в среднем за 95,50 гривны. Ее цена по сравнению с прошлым месяцем упала на 13,84. То есть, в июле ценник составлял 109,34 гривны.

Куриная голень в августе в среднем стоит 84,45 грн, что на 12,61 грн дороже, чем месяц назад — то есть 71,84 грн.

Тушка курятины стоит 81,05 гривны, но месяцем ранее ценник был ниже на 3,92 гривны, то есть 77,13 гривны.

В то же время филе курицы также подешевело, ведь в июле цена была 160,30 гривен, а сейчас — 151,0 гривны, то есть разница составляет 9,3 гривны.

Напомним, ранее Телеграф писал, что цены на популярные продукты в Украине будут расти. Среди причин есть отключение света, проблемы с логистикой и качеством и количеством урожая, на который, в свою очередь, влияет жара.