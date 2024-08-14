Разница в цене достигает почти 14 гривен: сколько сейчас стоит курятина
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Магазины переписали ценники
В Украине продолжают дорожать определенные популярные продукты. Среди них также оказались некоторые части куриного мяса.
Больше всего за месяц подорожала куриная голень, а за ней следует тушка. В то же время цена заметнее всего упала на бедро, а затем филе, согласно данным портала Минфин.
Цены на части курицы в магазинах Украины
Сейчас куриное бедро можно приобрести в среднем за 95,50 гривны. Ее цена по сравнению с прошлым месяцем упала на 13,84. То есть, в июле ценник составлял 109,34 гривны.
Куриная голень в августе в среднем стоит 84,45 грн, что на 12,61 грн дороже, чем месяц назад — то есть 71,84 грн.
Тушка курятины стоит 81,05 гривны, но месяцем ранее ценник был ниже на 3,92 гривны, то есть 77,13 гривны.
В то же время филе курицы также подешевело, ведь в июле цена была 160,30 гривен, а сейчас — 151,0 гривны, то есть разница составляет 9,3 гривны.
Напомним, ранее Телеграф писал, что цены на популярные продукты в Украине будут расти. Среди причин есть отключение света, проблемы с логистикой и качеством и количеством урожая, на который, в свою очередь, влияет жара.