І знову все залежить від Нацбанку: як коливатиметься курс долара в банках та обмінниках

Показники знову перевищили за 41 гривню

До кінця робочого тижня є ймовірність зростання попиту на гривню. Нацбанк буде виходити на торги з продажем американської валюти й від цього залежатиме курс на міжбанку.

Протягом 14-16 серпня курс долара на валютному ринку в готівковому сегменті коливатиметься в межах 40,80-41,55 гривні. У банках же показники купівлі та продажу перебуватимуть в коридорі 40,65-41,65 гривні, як прогнозує аналітик Олексій Козирев, передає Мінфін.

За його словами, більшість банків та обмінників будуть виставляти різницю курсу продажу та купівлі межах 20-25 копійок за доларом.

"Цього тижня визначальним чинником нашого валютного ринку будуть поточні господарські розрахунки компаній з українськими контрагентами та іноземними партнерами. А це означає зростання попиту на гривню", — йдеться у повідомленні.

Курс долара в Україні станом на 14 серпня

За даними порталу "Мінфін", 14 серпня, середній курс долара в українських банках становить 41,10 грн (купівля) та 41,59 (продаж). Готівковий курс — 41,45 (купівля) та 41,55 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,3464 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як коливатиметься курс долара протягом поточного тижня. Прогнозом поділилась директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько.