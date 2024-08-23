До майже 7100 грн: яку соціальну допомогу та надбавку виплачують для 2 категорій осіб
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Сума залежить від прожиткового мінімуму
В Україні особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю передбачена соціальна допомога. Крім неї також призначається надбавка на догляд.
Для кожної категорії осіб, які мають різний ступінь втрати працездатності з дитинства та дітей з інвалідністю є окремі суми нарахувань. Про них йдеться у постанові "Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю".
Кому призначається допомога та в яких розмірах
Дорослим:
- особам з інвалідністю з дитинства І групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2024 – 2361,00 грн. Водночас їм може призначатись надбавка за догляд в розмірі 200% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, якщо вони належать до підгрупи А, а також в сумі 100%, якщо стосуються підгрупи Б. Загальна сума становитиме 7083 або 4722 гривні.
- особам з інвалідністю з дитинства II групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2024 – 1888,80 грн. Якщо за висновком МСЕК вони потребують постійного стороннього догляду, то також можуть отримати 75% надбавки — 1770,75 гривні. Загальна сума — 3659,55 гривні.
- особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2024 – 1416,60 грн. Якщо за висновком МСЕК вони потребують постійного стороннього догляду, то також можуть отримати 75% надбавки — 1770,75 гривні. Загальна сума — 3186,75 гривні.
Водночас є також ще одна надбавка, яка здійснюється щомісяця у сумі, якої не вистачає до розміру державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд, що виплачується на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років — 961,70 гривні.
Неповнолітнім:
- соціальна допомога дітям з інвалідністю віком до 18 років – 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2024 – 1652,70 грн.
- надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 6 років підгрупи А – у розмірі 150% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – з 01.01.2024 – 3844,50 грн. Водночас для дітей віком до 6 років — 200 відсотків прожиткового мінімуму (5126,0 грн);
- надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років підгрупи А – у розмірі 150% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – з 01.01.2024 – 4794,00 грн; Водночас для дітей віком від 6 до 18 років — 200 відсотків прожиткового мінімуму (6392,0 грн);
- надбавка на догляд на іншу дитину з інвалідністю віком до 6 років — 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років — 1281,5 гривні;
- надбавка на догляд на іншу дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років — 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років — 1589 гривень.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як деякі сім'ї отримають допомогу у 54 тисяч гривень.