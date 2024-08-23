До майже 7100 грн: яку соціальну допомогу та надбавку виплачують для 2 категорій осіб

Сума залежить від прожиткового мінімуму

В Україні особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю передбачена соціальна допомога. Крім неї також призначається надбавка на догляд.

Для кожної категорії осіб, які мають різний ступінь втрати працездатності з дитинства та дітей з інвалідністю є окремі суми нарахувань. Про них йдеться у постанові "Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю".

Кому призначається допомога та в яких розмірах

Дорослим:

особам з інвалідністю з дитинства І групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2024 – 2361,00 грн . Водночас їм може призначатись надбавка за догляд в розмірі 200% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, якщо вони належать до підгрупи А , а також в сумі 100% , якщо стосуються підгрупи Б . Загальна сума становитиме 7083 або 4722 гривні.

– прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2024 – . Водночас їм може призначатись від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, якщо вони належать до , а також в , якщо стосуються . Загальна сума становитиме особам з інвалідністю з дитинства II групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2024 – 1888,80 грн . Якщо за висновком МСЕК вони потребують постійного стороннього догляду , то також можуть отримати 75% надбавки — 1770,75 гривні . Загальна сума — 3659,55 гривні.

– прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2024 – . , то також можуть отримати . Загальна сума — особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2024 – 1416,60 грн. Якщо за висновком МСЕК вони потребують постійного стороннього догляду, то також можуть отримати 75% надбавки — 1770,75 гривні. Загальна сума — 3186,75 гривні.

Водночас є також ще одна надбавка, яка здійснюється щомісяця у сумі, якої не вистачає до розміру державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд, що виплачується на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років — 961,70 гривні.

Неповнолітнім:

соціальна допомога дітям з інвалідністю віком до 18 років – 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2024 – 1652,70 грн.

– прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2024 – надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 6 років підгрупи А – у розмірі 150% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – з 01.01.2024 – 3844,50 грн . Водночас для дітей віком до 6 років — 200 відсотків прожиткового мінімуму (5126,0 грн);

– у розмірі прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – з 01.01.2024 – . Водночас для дітей віком до 6 років — відсотків прожиткового мінімуму надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років підгрупи А – у розмірі 150% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – з 01.01.2024 – 4794,00 грн ; Водночас для дітей віком від 6 до 18 років — 200 відсотків прожиткового мінімуму ( 6392,0 грн );

– у розмірі прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – з 01.01.2024 – ; Водночас для дітей віком від 6 до 18 років — прожиткового мінімуму ( ); надбавка на догляд на іншу дитину з інвалідністю віком до 6 років — 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років — 1281,5 гривні;

— прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років — надбавка на догляд на іншу дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років — 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років — 1589 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як деякі сім'ї отримають допомогу у 54 тисяч гривень.