Деякі батьки можуть отримати трохи більше 41 тис грн: як їх оформити в "Дії"

Сума здійснюватиметься протягом 2 років

Батьки, які усиновили дітей-сиріт або неповнолітніх, позбавлених батьківського піклування, мають право на виплату від держави. Їх можна оформити у мобільному додатку "Дія".

Сума нарахування складає трохи понад 41 тисяч гривень і здійснюватиметься поступово. Про це повідомили на сайті Міністерства соціальної політики України.

Хто має право на кошти

Згідно з даними, на виплату розраховують батьки, які усиновили дитину з-поміж сиріт або позбавлених батьківського піклування, що є громадянами України та постійно проживають на її території.

На допомогу можна звернутись протягом року з моменту, коли батьки усиновили дитину. Вона здійснюватиметься на кожного неповнолітнього окремо. Однак якщо дитина була усиновлена подружньою парою, то виплату отримає лише один з батьків по їх бажанню.

Яка сума виплати

Розмір нарахування складає 41 280 гривень, з них 10 320 надається один раз, а залишок основної суми здійснюватиметься протягом наступних двох років.

Як виплату оформити в "Дії"

Для цього треба зробити такі корки:

Перейти за посиланням.

Натиснути кнопку: "Подати заяву" та авторизуватися за допомогою Дія.Підпису, файлового або апаратного ключа.

Вказати дані дитини (дітей), на яких потрібно оформити допомогу.

Обрати спосіб отримання допомоги.

Зазначити дані про судове рішення про усиновлення.

Перевірити сформовану заяву й підписати її електронним підписом або Дія.Підписом. Потім надіслати її на розгляд в орган соціального захисту населення.

Статус розгляду заяви відображатиметься в особистому кабінеті на порталі Дія.

Сповіщення про розгляд заяви прийде на електронну пошту.

Термін розгляду заяви – 10 днів.

Фізично заявник може подати документи в структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районної у м. Києві та Севастополі, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради та ЦНАП за місцем проживання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що жителі одного міста можуть отримати грошову допомогу на оплату комунальних послуг.