До почти 7100 грн: какую социальную помощь и надбавку выплачивают для 2 категорий лиц

Сумма зависит от прожиточного минимума

В Украине лицам с инвалидностью детства и детям с инвалидностью предусмотрена социальная помощь. Кроме нее также назначается прибавка по уходу.

Для каждой категории лиц, имеющих разную степень потери трудоспособности с детства и детей с инвалидностью, есть отдельные суммы начислений. О них идет речь в постановлении "Некоторые вопросы назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".

Кому назначается помощь и в каких размерах

Взрослым:

лицам с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – с 01.01.2024 – 2361,00 грн . В то же время, им может назначаться надбавка за уход в размере 200% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, если они принадлежат к подгруппе А , а также в сумме 100% , если касаются подгруппы Б. Общая сумма будет составлять 7083 или 4722 гривны.

– прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – с 01.01.2024 – . В то же время, им может назначаться от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, если они принадлежат к , а также в , если касаются Общая сумма будет составлять лицам с инвалидностью с детства II группы – 80% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – с 01.01.2024 – 1888,80 грн . Если по заключению МСЭК они нуждаются в постоянном постороннем уходе , то также могут получить 75% надбавки — 1770,75 гривны . Общая сумма – 3659,55 гривны.

– прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – с 01.01.2024 – . , то также могут получить . Общая сумма – лицам с инвалидностью с детства ІІІ группы – 60% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – с 01.01.2024 – 1416,60 грн. Если по заключению МСЭК они нуждаются в постоянном постороннем уходе, то также могут получить 75% надбавки — 1770,75 гривны. Общая сумма – 3186,75 гривны.

В то же время есть еще одна надбавка, которая осуществляется ежемесячно в сумме, которой не хватает до размера государственной социальной помощи с надбавкой на уход, выплачиваемую на детей с инвалидностью подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет — 961,70 гривны.

Несовершеннолетним:

социальная помощь детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет – 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – с 01.01.2024 – 1652,70 грн.

– прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – с 01.01.2024 – надбавка по уходу за ребенком с инвалидностью в возрасте до 6 лет подгруппы А – в размере 150% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – с 01.01.2024 – 3844,50 грн . В то же время для детей до 6 лет — 200 процентов прожиточного минимума (5126,0 грн);

– в размере прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – с 01.01.2024 – . В то же время для детей до 6 лет — процентов прожиточного минимума надбавка по уходу за ребенком с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет подгруппы А – в размере 150% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – с 01.01.2024 – 4794,00 грн ; В то же время для детей от 6 до 18 лет — 200 процентов прожиточного минимума ( 6392,0 грн );

– в размере прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – с 01.01.2024 – ; В то же время для детей от 6 до 18 лет — прожиточного минимума ( ); надбавка по уходу за другим ребенком с инвалидностью в возрасте до 6 лет — 50 процентов прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет — 1281,5 гривны;

— прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет — надбавка по уходу за другим ребенком с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет — 50 процентов прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1589 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как некоторые семьи получат помощь в 54 тысячи гривен.