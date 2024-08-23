До почти 7100 грн: какую социальную помощь и надбавку выплачивают для 2 категорий лиц
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Сумма зависит от прожиточного минимума
В Украине лицам с инвалидностью детства и детям с инвалидностью предусмотрена социальная помощь. Кроме нее также назначается прибавка по уходу.
Для каждой категории лиц, имеющих разную степень потери трудоспособности с детства и детей с инвалидностью, есть отдельные суммы начислений. О них идет речь в постановлении "Некоторые вопросы назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".
Кому назначается помощь и в каких размерах
Взрослым:
- лицам с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – с 01.01.2024 – 2361,00 грн. В то же время, им может назначаться надбавка за уход в размере 200% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, если они принадлежат к подгруппе А, а также в сумме 100%, если касаются подгруппы Б. Общая сумма будет составлять 7083 или 4722 гривны.
- лицам с инвалидностью с детства II группы – 80% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – с 01.01.2024 – 1888,80 грн. Если по заключению МСЭК они нуждаются в постоянном постороннем уходе, то также могут получить 75% надбавки — 1770,75 гривны. Общая сумма – 3659,55 гривны.
- лицам с инвалидностью с детства ІІІ группы – 60% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – с 01.01.2024 – 1416,60 грн. Если по заключению МСЭК они нуждаются в постоянном постороннем уходе, то также могут получить 75% надбавки — 1770,75 гривны. Общая сумма – 3186,75 гривны.
В то же время есть еще одна надбавка, которая осуществляется ежемесячно в сумме, которой не хватает до размера государственной социальной помощи с надбавкой на уход, выплачиваемую на детей с инвалидностью подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет — 961,70 гривны.
Несовершеннолетним:
- социальная помощь детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет – 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – с 01.01.2024 – 1652,70 грн.
- надбавка по уходу за ребенком с инвалидностью в возрасте до 6 лет подгруппы А – в размере 150% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – с 01.01.2024 – 3844,50 грн. В то же время для детей до 6 лет — 200 процентов прожиточного минимума (5126,0 грн);
- надбавка по уходу за ребенком с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет подгруппы А – в размере 150% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – с 01.01.2024 – 4794,00 грн ; В то же время для детей от 6 до 18 лет — 200 процентов прожиточного минимума ( 6392,0 грн );
- надбавка по уходу за другим ребенком с инвалидностью в возрасте до 6 лет — 50 процентов прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет — 1281,5 гривны;
- надбавка по уходу за другим ребенком с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет — 50 процентов прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1589 гривен.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как некоторые семьи получат помощь в 54 тысячи гривен.