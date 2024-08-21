Заявки приймаються до 1 жовтня: кому з ветеранів нарахують виплати до Дня Незалежності

Деяким військовим треба звернутись у ПФУ

В Україні до Дня Незалежності України військовим, а саме ветеранам, передбачена грошова виплата. Деяким з ним потрібно буде звернутись до ПФУ зі заявою про надання коштів.

Виплата регулюється законами "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань". Тобто порядок виплати не змінився з 2023 року. Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України.

Хто отримає виплату до 24 серпня

Деяким пенсіонерам, а саме тим, хто має право на це нарахування, виплати здійснюються з 4 серпня без додаткового звернення.

Для ветеранів війни, що проходять службу чи працюють та не є пенсіонерами, кошти будуть спрямовані на небюджетні рахунки їх військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу / працюють, на підставі поданих заявок.

А от особам, які мають право на ці кошти, водночас не проходять службу чи не працюють, а також не є пенсіонерами, мають подати заяву до Пенсійного фонду України. У такому випадку виплата надійде за місцем проживання на поточний рахунок.

Варто зауважити, що 2 категорія осіб, які з об’єктивних причин не подали заявку до 1 серпня, можуть це зробити до 1 жовтня поточного року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі військові можуть отримати компенсацію при звільненні зі служби.