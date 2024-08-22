Через хворобу чи поранення: де українські військові можуть отримати 10 чи 20 тис грн
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Є список документів
Військові, які отримали поранення або захворіли, можуть розраховувати на фінансову допомогу. Одна з таких здійснюватиметься для бійців у Рівненській громаді.
Розмір виплати залежить від рішення комісії в індивідуальному порядку. Про це повідомили у Facebook Рівненської міської ради.
Наразі 20 тисяч гривень призначили для 41 військового, які отримали поранення, контузію, каліцтво, травму та 10 тисяч гривень для 9 бійців, що мають захворювання.
Які документи потрібні для оформлення допомоги та куди звертатись
Заявнику потрібно звернутись до Департаменту соціальної політики зі заявою та наступними документами:
- паспорт чи ID-картку та їх копії;
- довідку та копію про присвоєння податкового ідентифікаційного номера;
- документ і копію, що підтверджують реєстрацію місця проживання в Рівненській міській територіальній громаді;
- документ і копію з медзакладу про поранення, контузії, травми чи захворювання, отримані під час участі в обороні України;
- документ, що підтверджує участь в обороні України та захисті держави під час військової агресії РФ (за наявності);
- довідку і копію про взяття на облік ВПО в Рівненській міській громаді;
- інші документи і копії, що підтверджують право на матеріальну допомогу;
- реквізити рахунку, відкритого в установі банку, для зарахування коштів.
Грошову допомогу можуть отримати військові, що зареєстровані в Рівному або в селищі Квасилів. Для уточнення деталей можна подзвонити за номером: 067 11 23 218 або за адресою: Соборна 12, кабінет 12.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з ветеранів в Україні нарахують виплати до Дня Незалежності.