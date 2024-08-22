Через хворобу чи поранення: де українські військові можуть отримати 10 чи 20 тис грн

Є список документів

Військові, які отримали поранення або захворіли, можуть розраховувати на фінансову допомогу. Одна з таких здійснюватиметься для бійців у Рівненській громаді.

Розмір виплати залежить від рішення комісії в індивідуальному порядку. Про це повідомили у Facebook Рівненської міської ради.

Наразі 20 тисяч гривень призначили для 41 військового, які отримали поранення, контузію, каліцтво, травму та 10 тисяч гривень для 9 бійців, що мають захворювання.

Які документи потрібні для оформлення допомоги та куди звертатись

Заявнику потрібно звернутись до Департаменту соціальної політики зі заявою та наступними документами:

паспорт чи ID-картку та їх копії;

довідку та копію про присвоєння податкового ідентифікаційного номера;

документ і копію, що підтверджують реєстрацію місця проживання в Рівненській міській територіальній громаді;

документ і копію з медзакладу про поранення, контузії, травми чи захворювання, отримані під час участі в обороні України;

документ, що підтверджує участь в обороні України та захисті держави під час військової агресії РФ (за наявності);

довідку і копію про взяття на облік ВПО в Рівненській міській громаді;

інші документи і копії, що підтверджують право на матеріальну допомогу;

реквізити рахунку, відкритого в установі банку, для зарахування коштів.

Грошову допомогу можуть отримати військові, що зареєстровані в Рівному або в селищі Квасилів. Для уточнення деталей можна подзвонити за номером: 067 11 23 218 або за адресою: Соборна 12, кабінет 12.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з ветеранів в Україні нарахують виплати до Дня Незалежності.